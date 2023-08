Decathlon stupirà i fan di surf e paddle con questo nuovo servizio!

Decathlon ha appena lanciato una nuova offerta per i fan di surf e paddle, già disponibile in più di 60 negozi.

Una buona notizia per gli sportivi. Decathlon ha appena lanciato un nuovo servizio che dovrebbe entusiasmare i fan di surf e paddle. Stopandgo ti dirà tutto da A a Z!

Decathlon si impegna per la stagione estiva

Non è un segreto per nessuno. Nel corso degli anni, Decathlon si è brillantemente affermato nel mercato dello sport. E ciò grazie a prodotti di qualità venduti a prezzi molto convenienti. Dalla danza all’escursionismo, passando per l’equitazione, la caccia o la pesca. L’azienda è su tutti i fronti.

Quest’estate, Decathlon ha davvero fatto il massimo. Perché! Propone ai suoi clienti una quantità incredibile di prodotti per godersi le belle giornate. Tra gli articoli più apprezzati, troviamo una tavola da paddle per principianti.

“Il nostro team di appassionati ha sviluppato questa tavola da paddle per principianti con un peso superiore a 80 kg. Questo SUP è ideale per una passeggiata! Una tavola gonfiabile dalle generose dimensioni, molto stabile e facile, per gabariti superiori a 80 kg, per fare una passeggiata o prendere piccole onde”, si può leggere sul sito di Decathlon.

Questa piccola meraviglia è attualmente in promozione. Infatti, viene venduta a 240 euro invece di 280 euro. Un risparmio di 40 euro. Ma non è tutto! Se la tavola da paddle gonfiabile fa tendenza, avrai anche bisogno di un giubbotto di salvataggio. Eh sì! Gli sport acquatici possono essere pericolosi.

Quindi, Decathlon ne propone uno a meno di 40 euro! “Progettato da appassionati per principianti di canoa-kayak o paddle. Giubbotto di galleggiamento (50N+) resistente, facile da indossare grazie alle sue fibbie. Consigliato per club o noleggiatori di canoa-kayak o SUP. Sotto-cutale in tutte le taglie”, si legge nella descrizione. Stopandgo ti dà ulteriori dettagli sulle novità di Decathlon.

Un nuovo servizio per i fan di paddle e surf

Hai capito bene, Decathlon fa tutto ciò che è in suo potere per rendere felici gli amanti del paddle e del surf. In effetti, l’azienda ha appena lanciato un nuovo servizio che dovrebbe fare sensazione tra gli appassionati dello sport.

Eh sì! Ora è possibile noleggiare attrezzature. Quindi, non dovrai acquistare tutto e ingombrarti quando hai intenzione di utilizzare gli articoli solo una volta all’anno. Questo servizio di noleggio è quindi la soluzione per goderti senza problemi.

Disponibile in 67 negozi Decathlon, puoi anche scegliere il pacchetto che più ti conviene. E i prezzi sono particolarmente interessanti. Possono variare a seconda dei giorni, ma c’è una stima che li mantiene tra i 30 euro per 1 giorno e i 72 euro per un massimo di 4 giorni.

Quindi, non c’è motivo di privarsi. In ogni caso, una cosa è certa, Decathlon ha colpito duro con il suo nuovo servizio che dovrebbe incontrare rapidamente un enorme successo.