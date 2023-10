Decathlon sta facendo furore con questa bicicletta elettrica: è il nuovo prodotto sul mercato dal prezzo irresistibile

Le biciclette elettriche sono uno dei mezzi di trasporto che ha registrato la maggior crescita delle vendite negli ultimi anni, senza dubbio una grande opzione per pedalare senza sforzo, poiché fa tutto il lavoro per te. Oggi ti mostriamo una bicicletta elettrica di Decathlon che è tra le più vendute sul mercato e che ora puoi acquistare con uno sconto super interessante… sbrigati che vola!

Da Decathlon puoi trovare una grande varietà di biciclette, sia manuali che elettriche, una interessante selezione con diverse design, dimensioni e caratteristiche in modo da poter sempre trovare quella più adatta ai tuoi gusti e alle tue esigenze in ogni caso.

La bicicletta elettrica di Decathlon

Si tratta della Bicicletta elettrica da trekking in alluminio monopiatto 8V Riverside 500 E grigia, una meraviglia di bici sviluppata dal team di designer della catena francese, ideale per praticare trekking e ottimizzare al massimo le tue uscite sia su strade che su percorsi fuoristrada. Attualmente ha uno sconto più che interessante del 9% che porta il prezzo finale a 999,99 euro.

Questa fantastica bicicletta elettrica di Decathlon è perfetta per dare ritmo ai tuoi giri in bici e farlo con facilità grazie al suo assistente elettrico, in modo da poter dosare lo sforzo ogni volta che ne hai bisogno. Ha caratteristiche interessanti come le seguenti:

Motore da 250W, coppia di 42 Nm.

Autonomia fino a 90 km in Modalità 1, fino a 80 km in Modalità 2 e fino a 50 km in Modalità 3.

Sensore di coppia integrato per pedalare con fluidità e in modo naturale.

Forcella con sospensione bloccabile e regolabile in durezza.

Pneumatici antiforatura .

. Freni a disco idraulici che garantiscono una frenata precisa e potente.

che garantiscono una frenata precisa e potente. Cambio a 8 velocità che consente di cambiare marcia con un unico movimento.

Schermo LCD retroilluminato ampio, con contrasto e accessibile sul manubrio in modo da poter consultare sempre quando necessario senza togliere gli occhi dalla strada.

Peso 2,82 kg.

Visualizzazione di tempo, velocità, autonomia rimanente, modalità e distanze percorse.

Presa USB per caricare il telefono se necessario durante l’utilizzo.

Se stai cercando una bici che ti offre un’esperienza incredibile quando la pedali, non c’è dubbio che questa bicicletta elettrica di Decathlon possa essere una delle tue migliori opzioni, e con lo sconto diventa ancora più interessante.

