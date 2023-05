Decathlon spazza via le scarpe Skechers più belle e comode del suo catalogo.

Con l’arrivo delle alte temperature prima del previsto, molte persone stanno già indossando i loro abiti estivi, senza dimenticare di portare calzature più fresche. Nel caso in cui non sapessi quale sandalo indossare ora o per l’estate, niente di meglio che scegliere una novità che puoi trovare in uno dei negozi di riferimento. Decathlon ha ricevuto le più belle e confortevoli sandali Skechers e stanno spopolando, quindi non puoi lasciarli scappare.

Decathlon sta spopolando con le più belle sandali Skechers

Se desideri prepararti per l’estate o desideri indossare subito una calzatura che non ti faccia sudare, hai una delle migliori opzioni nei sandali Skechers On The Go 600-Brilliancy. Un modello per donna che Decathlon vende nel colore beige ed è il sandalo della stagione.

Questi sandali sono la perfetta combinazione di comfort e stile grazie al loro design con cinturini regolabili e anche a quel colore delicato, che si abbina con tutto.

Essendo del marchio Skechers, sono stati fabbricati con l’obiettivo di garantire un passo sicuro e soprattutto confortevole. Questo è possibile grazie al fatto che hanno una soletta sagomata Goga Mat e un intersuola imbottita e resistente, che forniscono un’ammortizzazione morbida e un supporto adeguato per i piedi.

La tomaia è inoltre in maglia e ha quelle menzionate cinghie con cui possiamo regolare e fissare sia la parte della caviglia (la chiusura è a velcro), sia la parte anteriore del piede.

Inoltre, grazie al suo design consente un’adeguata ventilazione per mantenere i piedi freschi e asciutti nelle giornate estive calde. D’altra parte, li possiamo mettere senza problemi in lavatrice (a una temperatura massima di 30 gradi).

I sandali Skechers On The Go 600-Brilliancy sono perfetti per attività all’aria aperta come camminare, fare escursioni o andare in bicicletta. La suola resistente fornisce trazione e stabilità, che li rende ideali per terreni irregolari, così come per camminare sull’asfalto della città nei giorni più caldi che stanno arrivando.

Non esitare perché questi sono già i sandali più venduti da Decathlon attualmente. Hanno una garanzia di due anni e il prezzo è inoltre scontato, in modo che possano essere tuoi per 49,99 euro, quindi se ti piacciono, non pensarci due volte perché sicuramente presto saranno esauriti.