Decathlon si prende a cuore la situazione e taglia il prezzo della sua leggendaria giacca da trekking

Ti piace fare escursionismo? Hai voglia di goderti la natura senza sentire freddo, indossando un capo di alta qualità che sia anche comodo e versatile? Se hai risposto sì a queste domande, sei nel posto giusto. Decathlon, la marca leader nello sport, ha lanciato un'offerta irrinunciabile: ha scontato la sua iconica giacca da escursionismo Forclaz MT100, una delle più vendute e apprezzate dai clienti.

È un'opportunità unica per acquistare una giacca imbottita con cappuccio, pensata per le tue escursioni di trekking in condizioni di freddo. Questa giacca ha tutto ciò di cui hai bisogno per goderti il tuo sport preferito senza rinunciare a comfort e stile. Qui di seguito, ti spieghiamo tutto ciò che devi sapere su questa giacca e come sfruttare l'offerta prima che sia esaurita.

Come è fatta la giacca da escursionismo di Decathlon?

La giacca Forclaz MT100 è un capo progettato per gli amanti dell'escursionismo alla ricerca di una protezione termica efficace e leggera. La sua imbottitura è composta dal 70% di poliestere riciclato, contribuendo così alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione dell'impatto ecologico. Inoltre, il suo tessuto esterno ha un trattamento superficiale che impedisce all'acqua di penetrare, rendendola resistente alla pioggia leggera e alla neve.

La giacca Forclaz MT100 ha un cappuccio con bordo elastico che si adatta alla forma della testa e protegge le orecchie dal freddo. Possiede anche due tasche con cerniera per riporre le mani o gli oggetti personali. L'orlo regolabile e i polsini elastici impediscono all'aria fredda di entrare per le maniche o dalla vita. E la cosa più importante: si ripiega facilmente nella sua tasca sinistra con cerniera a doppio cursore, rendendola molto compatta e facile da trasportare.

Quali sono le caratteristiche della giacca Forclaz MT100?

La giacca Forclaz MT100 ha delle caratteristiche che la rendono ideale per l'escursionismo e altri sport di montagna. Ecco alcune di quelle più importanti:

Calore: è confortevole tra i 5 °C e -5 °C. La sua imbottitura ha un volume di 125 g/m², che le conferisce un buon isolamento termico. Inoltre, è stata validata per una temperatura di comfort di -5 °C attraverso un test protocollo eseguito in una camera termica. Il manichino indossava sotto una maglietta sintetica a maniche lunghe e un pile leggero. Camminava con un vento simulato a 5 km/h. Questo corrisponde a un livello di 2 stelle nel comparatore di calore di Decathlon.

La sua imbottitura ha un volume di 125 g/m², che le conferisce un buon isolamento termico. Inoltre, è stata validata per una temperatura di comfort di -5 °C attraverso un test protocollo eseguito in una camera termica. Il manichino indossava sotto una maglietta sintetica a maniche lunghe e un pile leggero. Camminava con un vento simulato a 5 km/h. Questo corrisponde a un livello di 2 stelle nel comparatore di calore di Decathlon. Compattezza : si ripiega facilmente nella sua tasca sinistra con cerniera a doppio cursore. Il suo peso è di soli 360 g nella taglia M. Il suo volume piegato è di 3,5 litri. Si può riporre facilmente nel fondo dello zaino o nella tasca esterna.

: si ripiega facilmente nella sua tasca sinistra con cerniera a doppio cursore. Il suo peso è di soli 360 g nella taglia M. Si può riporre facilmente nel fondo dello zaino o nella tasca esterna. Effetto idrorepellente: il suo tessuto esterno ha un trattamento superficiale che impedisce all'acqua di penetrare. Non si tratta di una giacca impermeabile, ma resiste alla pioggia leggera e alla neve . L'effetto idrorepellente può essere riattivato dopo vari lavaggi seguendo le istruzioni del produttore.

il suo tessuto esterno ha un trattamento superficiale che impedisce all'acqua di penetrare. . L'effetto idrorepellente può essere riattivato dopo vari lavaggi seguendo le istruzioni del produttore. Tasche : ha due tasche con cerniera per le mani. Sono ampie e sicure. Permettono di riporre il cellulare, le chiavi, i guanti o qualsiasi altro oggetto che si desidera avere a portata di mano.

: ha due tasche con cerniera per le mani. Permettono di riporre il cellulare, le chiavi, i guanti o qualsiasi altro oggetto che si desidera avere a portata di mano. Resistenza: il suo tessuto esterno è 100% poliammide da 39 g/m2. 20 denari. È un tessuto resistente alla lacerazione e all'abrasione. Resiste bene all'attrito con i rami, gli zaini o gli imbracature. Il suo colore non sbiadisce con il sole né con i lavaggi.

Come lavare la giacca Forclaz MT100?

La giacca Forclaz MT100 è un capo facile da curare e mantenere in buone condizioni. Basta seguire alcune semplici raccomandazioni per il lavaggio e l'asciugatura:

Lavaggio in lavatrice: si può lavare in lavatrice a 30 °C con un programma normale. Si consiglia di usare un detersivo liquido e di non aggiungere ammorbidente o candeggina. È necessario chiudere la cerniera prima di inserire la giacca nel tamburo. Si può lavare insieme ad altri capi di colori simili.

si può lavare in lavatrice a 30 °C con un programma normale. Si consiglia di usare un detersivo liquido e di non aggiungere ammorbidente o candeggina. È necessario chiudere la cerniera prima di inserire la giacca nel tamburo. Si può lavare insieme ad altri capi di colori simili. Asciugatura : si può asciugare all'aria aperta o in asciugatrice. Se si sceglie l'asciugatura all'aria aperta, si deve evitare l'esposizione diretta al sole o a qualsiasi fonte di calore. Si deve appendere la giacca a un appendiabiti o stenderla su una superficie piana. Se si sceglie l'asciugatura in asciugatrice, si deve usare una temperatura bassa e un programma corto. Si può aggiungere una o due palline da tennis per far recuperare alla guata il suo volume e la sua sofficità.

: si può asciugare all'aria aperta o in asciugatrice. Se si sceglie l'asciugatura all'aria aperta, si deve evitare l'esposizione diretta al sole o a qualsiasi fonte di calore. Si deve appendere la giacca a un appendiabiti o stenderla su una superficie piana. Se si sceglie l'asciugatura in asciugatrice, si deve usare una temperatura bassa e un programma corto. Si può aggiungere una o due palline da tennis per far recuperare alla guata il suo volume e la sua sofficità. Stiratura : non si deve stirare la giacca, in quanto potrebbe danneggiare il tessuto o l'imbottitura. Se si notano alcune pieghe, si possono eliminare con un vaporizzatore o con la mano.

: non si deve stirare la giacca, in quanto potrebbe danneggiare il tessuto o l'imbottitura. Se si notano alcune pieghe, si possono eliminare con un vaporizzatore o con la mano. Lavaggio a secco: non si deve lavare a secco la giacca, in quanto potrebbe alterare le sue proprietà o il suo aspetto.

Come sfruttare l'offerta di Decathlon?

Se ti piace la giacca Forclaz MT100 e vuoi approfittare dell'offerta di Decathlon, non esitare e fai il tuo ordine il prima possibile. L'offerta è limitata nel tempo e solo fino ad esaurimento scorte. Puoi acquistare la giacca online o nel tuo negozio Decathlon più vicino.

Il prezzo della giacca è di soli 34,99 euro, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 49,99 euro. È un affare che non puoi lasciarti sfuggire. Inoltre, hai quattro colori tra cui scegliere: blu, nero, cachi e barbabietola. Tutti sono belli e si abbinano a qualsiasi capo. Hai anche diverse taglie disponibili, dalla XS alla XXL. Puoi consultare la guida alle taglie sul sito web di Decathlon per scegliere quella che si adatta meglio al tuo corpo.

Non aspettare più e prendi la giacca Forclaz MT100, la giacca da escursionismo che ti farà godere della montagna con il massimo comfort e stile. Decathlon ha deciso di scontare la sua iconica giacca, ma tu non devi lasciartela sfuggire. Affrettati, stanno andando a ruba!.