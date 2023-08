Decathlon si avventura nel mercato dell’usato e riacquista articoli usati!

Una grande notizia per Decathlon e per l’ecologia è appena arrivata! Sarai in grado di dare una nuova vita ad alcuni articoli. Spiegazioni.

In un momento in cui il pianeta è sempre più minacciato, è importante che tutti agiscano. Soprattutto i più “grandi”. Per dare l’esempio e preservarlo. Proprio Decathlon ha appena dato l’esempio, dando una seconda vita agli articoli.

Second Life o l’azione positiva del marchio sportivo

Sono i nostri colleghi di Prwire a dare la buona notizia. Infatti, il media non parla dell’ultima tenda venduta dal marchio sportivo. Ma proprio di come dare una seconda vita ad essa.

Lo stesso vale per le sedie da campeggio vendute da Decathlon. In breve, come ha già fatto IKEA, non gettare via i prodotti che non usi più. Perché possono ancora essere utili. Soprattutto da quando è stato lanciato “Second Life”.

Si tratta di un sistema di riciclaggio che arriva proprio in tempo per il ritorno a scuola che si avvicina. Ma per il momento riguarda solo i negozi situati a Sydney e Melbourne.

Il CEO di Decathlon Australia ha fornito alcune informazioni in merito. “Decathlon Second Life è una delle nostre iniziative per la sostenibilità. Che speriamo ispiri un cambiamento positivo per il pianeta e le future generazioni”, ha fatto sapere in un primo momento.

Spiega anche che la loro missione consiste nel rendere lo sport accessibile a tutti. Di conseguenza, è necessario offrire una grande qualità per l’attrezzatura sportiva. E soprattutto molti equipaggiamenti. Second Life dovrebbe permetterlo, a giudicare dalle parole del CEO.

“Siamo convinti che sia nostra responsabilità riciclare, riparare e riutilizzare il più possibile la nostra attrezzatura sportiva per evitare sprechi”, aggiunge.

Decathlon ridà vita ad articoli che pensavamo perduti

“Il lancio di Second Life in Australia aiuterà i nostri preziosi clienti a godere dei vantaggi dei nostri prodotti. E quando non saranno più necessari, restituirli a noi. In modo che possiamo prepararli per una nuova vita”, aggiunge il CEO.

I prodotti Decathlon restituiti sono quelli utilizzati come articoli di prova o di esposizione. Prima di essere accettati, devono essere ispezionati nel caso in cui presentino un difetto. Successivamente, vengono riparati, puliti e rimessi sugli scaffali a un prezzo ridotto.

Questo permette di far vivere gli articoli più a lungo e il CEO ne è felice. Ricorda che tutte le loro creazioni sono fatte per durare. Con Second Life, questo motto prende sempre più piede. E va bene così, come nota Prwire.

Ma questa misura di Decathlon ha anche un altro scopo. Oltre a ridare vita a un articolo, permette anche di offrire prodotti a determinati clienti. A prezzi più accessibili nel caso in cui questi non abbiano il budget adeguato.

Ora bisogna vedere se questa novità arriverà anche da noi. Ma considerando quanto le grandi marche vogliano lavorare per il pianeta… possiamo pensare che non ci vorrà molto tempo prima di scoprire Second Life nel nostro territorio.