Decathlon sfida Nike e Adidas e mette in vendita le proprie scarpe da corsa: sono folli.

Uscire a correre è una delle attività sportive più praticate in tutto il mondo, e quando si fa qualsiasi sport è necessario avere tutta l’attrezzatura necessaria, in questo caso una calzatura comoda che si adatti alla superficie che si percorre e che ti permetta di ottenere il massimo rendimento ad ogni corsa per migliorare ad ogni passo che fai. Oggi ti mostriamo delle scarpe da corsa Decathlon che non hanno nulla da invidiare ai migliori design di Nike e Adidas, tanto che stanno spopolando in vendite.

Decathlon ha nel suo vastissimo catalogo una grande varietà di scarpe sportive di diverse marche, incluse le proprie marche della catena francese, che sono un grande successo sia per le scarpe che per l’attrezzatura, abbigliamento, accessori e tutto ciò che c’è in ogni caso.

Le scarpe da corsa Decathlon che faranno decollare le tue corse

Si tratta delle Scarpe running Uomo JF 500.1 blu KALENJI, delle scarpe comode e pratiche che sono state appositamente progettate per uscire a correre e che garantiscono ottime prestazioni, senza nulla da invidiare a grandi marchi del settore come Nike o Adidas. Il prezzo di queste scarpe è attualmente di 34,99€, un affare considerando che ti porti a casa una calzatura incredibile per pochissimi soldi.

Queste scarpe da corsa Decathlon sono state progettate dagli esperti di Decathlon per evitare il rischio di infortuni in corse fino a 10 km, inoltre per garantirti il massimo comfort e le migliori sensazioni durante la corsa, in modo da poter trarre il massimo vantaggio da ogni allenamento, il che ti aiuterà a migliorare quando arriverà il momento della verità.

Tra i dettagli più interessanti di queste scarpe da corsa Kalenji si possono evidenziare alcuni come il fatto che sono molto leggere, con un peso di 251 g nella taglia 43, e anche che hanno un’ottima ammortizzazione grazie ad una base in schiuma EVA che riduce l’impatto sul tallone. È interessante anche il fatto che hanno una forma più ampia nella punta per garantire maggiore comfort e che hanno scanalature di flessione che accompagnano lo sviluppo dell’impronta in ogni passo.

Un’altra grande vantaggio di queste fantastiche scarpe da corsa Decathlon è che hanno una nuova maglia che consente di mantenere i piedi asciutti in ogni momento grazie ad un’eccellente traspirabilità. Come ciliegina finale sul dolce se tutto quanto sopra non fosse sufficiente per deciderti ad acquistarle, sono delle scarpe fabbricate con un 59% di poliestere riciclato, il che garantisce la loro sostenibilità, una strategia cercata da Decathlon per eco progettare i suoi prodotti in modo amichevole con l’ambiente, almeno per quanto possibile.