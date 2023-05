Decathlon: scopri in promozione per alcuni giorni questo pack di speedball!

Regalati un po’ di aria fresca divertendoti! Sfida amici e familiari a giocare a racchetta con il speedball! In questa primavera, il pacchetto completo ti attende scontato presso Decathlon.

Per festeggiare l’arrivo del bel tempo, divertiti con i giochi all’aperto di Decathlon! Il marchio sa come conquistare i suoi consumatori, sia che siano sportivi o meno. Che tu sia un atleta esperto o un principiante motivato, i suoi scaffali hanno tutto ciò che ti serve per incoraggiarti a muoverti a qualsiasi età. Il suo punto forte? Decathlon unisce innovazione e prezzi vantaggiosi! La sua squadra di appassionati lavora ogni giorno per presentarti prodotti adatti alle tue esigenze e soprattutto al tuo budget. Sembra che il marchio abbia ancora una volta raggiunto il suo obiettivo con queste promozioni di primavera! Il reparto all’aperto del sito di vendita online ti riserva attualmente delle belle sorprese a prezzi ridotti. Tra giochi tradizionali o originali, avrai voglia di momenti sportivi condivisi nel tuo giardino!

Preparati a muoverti con questo pacchetto completo di speedball in sconto

Decathlon ti invita a scoprire o riscoprire lo speedball con questo pacchetto completo a €45 invece di €49! Questo gioco adatto a tutte le età si monta in un minuto per avviare subito una partita. Lo speedball è un gioco che si pratica sia al chiuso che all’aperto. E non è necessario aspettare gli amici per cominciare a riscaldarsi, poiché si gioca da 1 a 4 persone! Basta posizionarsi intorno al palo munito di racchetta per colpire la palla di gomma collegata da un cordino. Ma attenzione, per vincere, dovrai unire riflessi e rapidità! In questo pacchetto, Decathlon ti propone il piedistallo da riempire con sabbia o acqua per ottenere una grande stabilità. E inoltre un palo in acciaio con sistema di serraggio in plastica, una palla di gomma e due racchette.