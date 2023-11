Decathlon, ecco i migliori sconti sulle scarpe da ginnastica Adidas

Se siete in cerca delle migliori scarpe sportive con cui allenarvi, correre, praticare sport o camminare comodamente durante questa stagione autunnale, non c’è niente di meglio che scegliere i modelli di alcuni dei più importanti marchi sportivi ora in vendita da Decathlon a prezzi da capogiro. Ecco i migliori sconti sulle scarpe da ginnastica Adidas per adulti che potrete trovare da Decathlon.

Sconti sulle scarpe da ginnastica Adidas da Decathlon

Decathlon è il negozio che visitiamo sempre quando siamo alla ricerca dei migliori prodotti, articoli e accessori per lo sport; i suoi scaffali sono anche pieni di calzature che vi consentiranno di praticare tutti i tipi di sport. Se volete acquistare delle nuove scarpe Adidas, non c’è niente di meglio che scegliere questi modelli di scarpe che non sono solo di tendenza, ma anche in forte sconto.

Sconti sulle scarpe da ginnastica Adidas: Speedcourt

Il modello Speedcourt è essenziale sia per la pallavolo che per l’allenamento in palestra, ma il suo design bianco sporco lo rende ideale anche per l’abbigliamento quotidiano. Queste scarpe leggere dotate di suola in gomma sono resistenti e hanno una tomaia in mesh per mantenere i piedi freschi. Solo ora le troverete scontate da Decathlon al prezzo di €50,50.

Sconti sulle scarpe da ginnastica Adidas: Supernova

Il modello Supernova è una scarpa da running da donna progettata per la corsa ma, come i modelli precedenti, può essere utilizzato anche per passeggiare tutto il giorno in città. Ha un’intersuola speciale per un migliore equilibrio in caso di utilizzo per la corsa, una suola in gomma per una migliore aderenza e una tomaia tecnica per un migliore sostegno e ventilazione. Ora le trovi da Decathlon con uno sconto del 12% al prezzo di €69,99.

Spezial Light

Se giocate a calcio indoor, queste scarpe Adidas Spezial Light devono essere vostre. È uno dei modelli migliori per praticare questo sport: con una suola in gomma e un design aggiornato, è un classico indispensabile per gli sport indoor. Si possono trovare taglie fino alla 46 e hanno uno sconto del 33%, quindi vi costeranno soltanto €49,99.

Adicross Retro Spikeless

Sempre in sconto troviamo il modello Adicross Retro Spikeless, una scarpa da donna con un marcato stile retrò e specifica per il golf, anche se sono così belle che vorrete usarle anche nella vita di tutti i giorni. Sono molto comode, in quanto dotate di una speciale imbottitura; inoltre, il loro colore rosa le rende ideali da abbinare a un bel vestito. Decathlon offre uno sconto del 32% per cui sono ora in vendita a €74,50.

