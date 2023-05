Decathlon: sconti fino al 66% su una selezione di racchette da padel!

Hai voglia di praticare uno sport in voga? Investendo in attrezzature di qualità? Il reparto Padel di Decathlon ti aspetta online con sconti imperdibili!

Per seguirti in ogni tua aspirazione sportiva, puoi sempre contare su Decathlon! Che tu sia un principiante o un atleta da molti anni, il negozio si assicura di avere l’essenziale per attrezzarti dalla testa ai piedi. E con prezzi adatti a tutti i budget! Perché con Decathlon, non è necessario spendere una fortuna per iniziare a muoversi. In questo momento, il negozio sta muovendo i prezzi nel suo reparto sportivo per racchette. Conosci lo sport in voga degli ultimi anni? Si tratta di Padel! Accessibile a tutte le età, questo sport richiede meno sforzo fisico rispetto al suo fratello maggiore, il tennis. Si gioca su un campo più piccolo e con una racchetta meno imponente e senza corde. Ma attenzione, se sembra più semplice, gli scambi non sono meno spettacolari! E se provassi il Padel con una delle racchette selezionate da Decathlon?

3 racchette da padel in promozione presso Decathlon

Racchetta Renegade Soft

Ideale per scoprire il Padel, la racchetta Renegade Soft è disponibile a 49,95 € invece di 150 €! Un bel risparmio per iniziare a giocare con precisione grazie alla sua forma rotonda ed equilibrata. La sua lega di carbonio offre sia potenza di colpo che durata.

Racchetta Ultimate Power 3

Destinata ai giocatori più esperti, la racchetta da Padel Ultimate Power 3 orange LTD vede il suo prezzo scendere del 62%, passando da 239 € a 89,95 €. Ottieni una potenza massima grazie al suo nucleo denso in schiuma completato dalla sua resistente cornice in carbonio.

Racchetta DropShot Conqueror 10

Progettata per i giocatori esperti, la racchetta da Padel DropShot Conqueror 10 passa da 300 € a 190 € in questo momento presso Decathlon. Questa racchetta è il modello utilizzato da Juan Martin Diaz, giocatore professionista di Padel ed ex numero 1 al mondo. È esigente e potente allo stesso tempo per offrirti ancora più sensazioni.