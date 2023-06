Decathlon sconta pesantemente le sneakers Asics, ma attenzione: le scorte sono limitate!

La corsa ti fa occhiolino e stai cercando la giusta paia per i tuoi primi passi? Fai affidamento su Decathlon per aiutarti a iniziare! Questo sconto sulle scarpe da uomo Asics ti sta aspettando!

La reputazione di Asics nel mondo dello sport, in particolare del running, non ha bisogno di presentazioni. Dal momento della sua creazione, il marchio si è dedicato alla progettazione di scarpe di alta qualità. Si mette al servizio degli atleti in cerca di prestazioni con prodotti adattati il più possibile alle loro esigenze. Le scarpe da ginnastica Asics si distinguono per la loro elaborazione intelligente e la loro capacità di rispondere alle esigenze specifiche dei corridori. Quindi fa parte dei marchi essenziali quando si inizia questo sport. Decathlon si è quindi impegnato a presentarli nel suo scaffale per la corsa! Per fare i tuoi primi passi nel mondo del running, il marchio mette in promozione questo paio di scarpe Asics Gel Windhawk da uomo. Inoltre, fino al 26 giugno 2023, il loro prezzo scende da 80 € a 49 €! Una riduzione di 31 € che ti darà l’opportunità di testare le tue scarpe senza il rischio di spendere troppo.

Una scarpa Asics adatta al tuo grande ingresso nel mondo del running su Decatlhon!

Quando si inizia la corsa, scegliere la giusta scarpa può diventare un rompicapo! Decathlon ti presenta questo modello Asics ideale per le tue prime uscite. Questa coppia è adatta a passi neutri e per un uso preferibilmente occasionale. È dotato della tecnologia Gel che consente un’assorbimento rinforzato degli urti per offrirti un comfort massimo durante la tua sessione. È completato da una suola intermedia in EVA che rafforza l’ammortizzazione. Una scocca posizionata a livello del tallone interno garantisce il mantenimento del piede durante lo sforzo. L’Asics Windhawk Gel è leggera e pesa solo 288 grammi. Offre una ventilazione ottimale grazie alla sua tomaia in mesh Jacquard traspirante. I suoi utenti conquistati gli hanno dato la bellissima valutazione di 4,7 stelle su 5 sul sito Decathlon, con commenti entusiasti come le sue prestazioni.