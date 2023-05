Decathlon sconta le Adidas più ricercate e stanno esaurendo: le ultime unità stanno volando via.

Abbraccia lo stile delle influencer con le Adidas in offerta su Decathlon

Se vuoi indossare le scarpe alla moda che stanno spopolando tra le influencer, questa è la tua occasione. Prima dell’arrivo della primavera, infatti, puoi approfittare della promozione di Decathlon che ha deciso di scontare le Adidas più ricercate e che stanno per esaurirsi. Le ultime unità stanno letteralmente volando via, quindi se vuoi indossare un’indumentaria che andrà di moda per tutta la primavera e l’estate 2023, non lasciarti sfuggire questo modello classico che sta vivendo un nuovo apice.

Le Adidas più ricercate sono in sconto su Decathlon

Adidas è famosa per avere alcuni dei migliori modelli di scarpe da ginnastica. Basti pensare alle Gazelle o alle Stan Smith per capire che ha dei classici che, ancora oggi, si impongono. Ma non solo, anche le Adidas Court stanno vivendo un vero e proprio boom tra le celebrità e le influencer e sono disponibili a un prezzo mai visto prima grazie a Decathlon.

In particolare, Decathlon ha deciso di scontare le Adidas Vl Court 2.0, soprattutto nel colore grigio che è il più ricercato di tutti. Si tratta di un modello di scarpa da donna progettato per la vita quotidiana, ma siamo sicuri che potrai utilizzarlo anche per una semplice passeggiata o indossarle per andare al lavoro. Il design è così versatile da abbinarsi praticamente con tutto.

Si tratta di un modello di scarpa da ginnastica dalla linea rilassata, perfetto per la vita di tutti i giorni. Con dettagli sintetici, una suola in gomma antiscivolo e una tomaia in suede di prima qualità, questo tipo di calzatura ispirata ai modelli di scarpe da skate sta letteralmente conquistando il mercato.

Inoltre, ha il design classico delle tre strisce iconiche di Adidas sui lati, che ci fa subito capire che si tratta di una scarpa di una delle migliori marche di calzature sportive.

Un paio di scarpe che fino a poco tempo fa costava quasi 70 euro, ma che ora puoi acquistare con uno sconto del 35%, per soli 44,95 euro. Le puoi trovare nei negozi Decathlon o sul loro sito web, ma come abbiamo detto, stanno esaurendo rapidamente. Quindi, se vuoi avere le tue Adidas a prezzi scontati e sfoggiare il look più trendy di questa stagione, corri a comprarle subito!

4.2/5 - (6 votes)