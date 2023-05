Decathlon sconta le Adidas del momento che puoi indossare in ufficio: sono incredibili.

Le scarpe sportive trionfano in tutto il mondo per la loro comodità e prestazioni, essendo state appositamente progettate per la pratica sportiva ma in realtà possono essere utilizzate per praticamente ogni occasione, come per una passeggiata, per andare all’università o al lavoro, tra le altre situazioni. Oggi vi mostriamo le scarpe Adidas più ricercate del momento che potrete acquistare a un prezzo scontato da Decathlon, tanto che il loro prezzo è stato ridotto drasticamente… stanno volando dagli scaffali!

Adidas è uno dei marchi sportivi più famosi al mondo, in cerca costante di superare l’impareggiabile Nike e sempre all’avanguardia per quanto riguarda design, materiali e tecnologia. Il marchio tedesco ha successo in numerosi paesi sia con i suoi abiti che con la sua calzature, accessori, complementi ed equipaggiamento sportivo.

Le scarpe running Adidas scontate su Decathlon

Si tratta delle scarpe da running Adidas SL 20.3 nere per donne, delle bellissime scarpe sportive progettate appositamente dalla casa tedesca per la pratica della corsa, ultraleggere e realizzate in parte con materiali riciclati, per cui sono sostenibili oltre che comode e versatili. Decathlon ha applicato uno sconto incredibile del 58% che porta il loro prezzo finale a soli 49,99€.

Queste fantastiche scarpe running Adidas sono perfette per migliorare le vostre prestazioni in ogni corsa, con zone di flessibilità e sostegno sulla parte esterna che garantiscono il miglior supporto durante gli esercizi di resistenza e velocità. Tra i loro dettagli più interessanti si possono citare i seguenti:

Ammortizzazione super leggera per effettuare movimenti esplosivi con il massimo comfort.

per effettuare movimenti esplosivi con il massimo comfort. Suola Lightstrike che garantisce la massima leggerezza e un’accelerazione efficace e di qualità.

che garantisce la massima leggerezza e un’accelerazione efficace e di qualità. Parte esterna realizzata in tessuto leggero per garantire una totale traspirabilità.

Gomma Continental per garantire la massima trazione e aderenza.

Chiusura con lacci.

Differenza di spessore di 8 mm tra la parte anteriore e quella posteriore della suola.

Disponibile nelle taglie dalla 36 alla 42.

Garanzia di 2 anni.

Per quanto riguarda l’estetica, domina il colore nero, con le tre mitiche strisce di Adidas sui lati, spesse e di colore bianco, un contrasto che attira l’attenzione e vi darà un look spettacolare.

Se cercate delle scarpe comode e versatili che possano essere utilizzate in diverse situazioni, queste scarpe running Adidas sono una delle migliori opzioni, e con il grande sconto di Decathlon, sarebbe una follia lasciarsi scappare questa opportunità.

