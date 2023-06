Prepara le tue prossime vacanze al miglior prezzo con Decathlon! Hai intenzione di andare in campeggio? Il negozio specializzato nell’equipaggiamento per il tempo libero riduce il prezzo di questa tenda per 4 persone. Ma attenzione, questa promozione è a tempo limitato!

Decathlon ti fa venire voglia di evasione con questo sconto ideale per preparare il tuo futuro soggiorno in mezzo alla natura. Che tu parta in famiglia o con gli amici, la tenda Arpenaz 4,1 F&B può ospitare fino a 4 campeggiatori per passare la notte al riparo dalle zanzare e dalle intemperie. La sua zona giorno di 5 m2 è abbastanza alta per permettere di stare in piedi. Inoltre, si affaccia su uno spazio camera pre-montato di 240 x 210 cm. Inoltre, la sua copertura è dotata della tecnologia Fresh&Black. Con essa, meno calore e più luce! Inoltre, ti garantisce il 99 % di oscurità per goderti un meritato riposo. Il team di appassionati di Decathlon pensa ai dettagli più piccoli. L’installazione di questa tenda Arpenaz è semplificata grazie ai suoi archi dotati di indicatori colorati. E una volta ripiegata, tornerà al suo posto nella sua custodia da 48 litri per un peso totale di 10,06 kg.

Per trovare la tenda Arpenaz 4.1 F&B da Decathlon, clicca qui

Pronto a partire in campeggio con le offerte di Decathlon?

Dal 5 al 18 giugno 2023, il negozio riduce il prezzo di questa tenda ad archi Arpenaz a 175 € invece di 200 €! Un bello sconto di 25 € su uno dei prodotti più ricercati in questa stagione dell’anno. Se lo desideri, Decathlon offre la possibilità di pagare in 3 o 4 rate senza interessi grazie al suo partner Oney. È sufficiente identificarsi con il proprio account cliente sul sito. Poi, scegliere questa opzione durante la fase di pagamento. Infine, ti verrà richiesto un primo versamento di 58,34 € o 43,75 € per confermare il tuo carrello in base alla formula selezionata. Per ritirare la tua nuova tenda Arpenaz, hai la scelta tra la consegna a domicilio entro 1 o 2 giorni, o il ritiro in negozio Decathlon al servizio drive o all’accoglienza.