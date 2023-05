Decathlon sconta il prezzo di questa bicicletta stile vintage per alcune ore!

Cerchi il mezzo di trasporto ideale per andare a scuola o in città? Non vuoi scegliere tra praticità ed eleganza? Decathlon ha ciò che fa per te in negozio con questa bicicletta urbana dal look retrò a un prezzo irresistibile!

E se usassi il tuo tempo di trasporto per fare sport con le biciclette Decathlon? Se l’insegna preferita dagli sportivi è riuscita a crescere la sua notorietà negli ultimi anni, è in gran parte grazie alla reputazione delle sue biciclette. Nel cuore dei suoi laboratori, immagina e concepisce le sue proprie gamme per adattarsi al più vicino alle tue esigenze. E tutto ciò senza mai fare concessioni sulla qualità o sul prezzo! In questo momento, Decathlon ti presenta la sua bicicletta urbana Eops 540 con un nuovo prezzo ancora più competitivo. Ora è in vendita a 399 € invece di 449 €! Uno sconto di 50 € in un contesto in cui spostarsi diversamente è diventato una vera questione ecologica. Riducendo il prezzo di questi equipaggiamenti di successo, l’insegna ti aiuta a cambiare le tue abitudini, prendendosi cura del tuo potere di acquisto.

Spostarsi a basso costo, diciamo sì con questa bicicletta da Decathlon!

Il team di Decathlon ha progettato la bicicletta urbana Eops 540 per mangiare i chilometri urbani senza accorgersene! Con la sua struttura in acciaio, assorbe le vibrazioni dovute alle imperfezioni della strada. Inoltre, il manubrio ha impugnature ergonomiche. Questi ultimi sono girevoli per navigare tra le 7 velocità con un giro di polso! Inoltre, per quanto riguarda la sicurezza, i suoi freni V-Brake a pattini sono facili da usare e mantenere. L’illuminazione è invece adattabile alle condizioni luminose esterne. È assicurato da un mozzo dinamo automatico da caricare prima di ogni partenza. Pratico, questa bicicletta disponibile presso Decathlon ha 2 portapacchi situati anteriormente e posteriormente. Ciò che serve per trasportare sia i tuoi corsi che i tuoi acquisti del giorno! Infine, il suo colore blu valorizzato dai suoi pneumatici bianchi e dai suoi dettagli in pelle e acciaio cromato gli conferisce un look retrò al quale è difficile resistere!