Decathlon sconta i prezzi su queste fantastiche scarpe da trail Salomon!

Quest’estate, concedetevi attrezzatura di qualità per uscire dai sentieri battuti! Questa scarpa Salomon è un alleato ideale per i vostri primi passi nel mondo del trail. E la troverete in promozione da Decathlon!

Siete dei corridori occasionali e state cercando una dotazione accessibile per iniziare il trail? Decathlon vi propone questo paio di running Salomon Supera Trail 2 a 70 € anziché 100 €! Fino al 31 luglio 2023, il negozio preferito degli sportivi riduce il prezzo di questa scarpa di grande marca, adatta a terreni facili. La sua suola dotata della tecnologia Contagrip e i suoi chiodi da 3,5 mm vi seguiranno con fiducia sui dislivelli bassi. La Supera Trail 2 beneficia dell’innovazione SensiFit per una calzata precisa durante tutta la vostra uscita. Avvolge il piede dalla suola intermedia al sistema di allacciatura rapida per adattarsi alla vostra morfologia. La nuova costruzione del gambetto con rinforzi cuciti garantirà la protezione del vostro piede. Durante la corsa, l’ammortizzazione fornita dalla tecnologia EnergyCell offre una spinta ottimale per aiutarvi a superarvi!

Per attrezzarvi, scegliete la qualità Salomon accessibile da Decathlon!

Questa scarpa Supera Trail 2 offre una stabilità importante, unita a un grande confort per vivere pienamente le vostre sensazioni. È stata ideata dallo specialista dello sport all’aria aperta, Salomon. Per l’azienda, il mondo è un campo di gioco! Progetta attrezzature che trasformano la vostra esperienza per liberare il meglio di voi stessi. Il suo obiettivo? Riportarvi all’essenziale, riconnettendovi con la natura. È stato quindi naturale che il marchio diventasse col passare degli anni un punto di riferimento per gli amanti del trail e della montagna. Tra i prodotti della marca, troverete attrezzature complete in grado di accompagnarvi in tutti i vostri desideri sportivi. Decathlon non poteva quindi fare a meno di proporre questo attore principale nei suoi scaffali. Missione compiuta con una selezione di scarpe da trail, tra cui questa Supera 2! Trovatela online sul sito del negozio!