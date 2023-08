Decathlon rivoluziona le biciclette con questo incredibile nuovo modello!

Decathlon rivoluziona ancora una volta le biciclette con un modello moderno e abbastanza impressionante per le sue funzionalità.

Decathlon ha una gamma sempre più ampia di biciclette. Bisogna dire che al momento, sempre più francesi vogliono spostarsi con questo mezzo di trasporto. Quindi, il marchio sportivo rivoluziona con un nuovo modello.

Decathlon rivoluziona con una bicicletta elettrica

Decathlon ha una bellissima gamma di biciclette. Inoltre, il marchio vende sempre più biciclette elettriche. Perché sono questi i modelli che sono di moda in questo momento. Bisogna dire che permettono di spostarsi velocemente e in modo ecologico.

Quindi, il marchio sportivo ha lanciato la sua bicicletta elettrica pieghevole. Perché è ancora più pratico portarlo con sé e portarlo ovunque si vada. Un vero vantaggio se si prende spesso il treno o si viaggia molto.

Ma non è l’unico nuovo prodotto di Decathlon. Infatti, è appena uscito un nuovo modello molto atteso. Si tratta di una bicicletta elettrica a lunga percorrenza con un motore a variazione continua. E l’autonomia è importante: 80 km per questo modello.

Il motore è davvero innovativo. Se vogliamo semplificare tutto questo, potremmo dire che questa bicicletta ha un cambio automatico invece di uno manuale. Ciò che è ancora più piacevole per chi pratica regolarmente.

Con questo modello Decathlon, non avrai più bisogno di cambiare marcia. Questo avverrà automaticamente in base alla forza che applichi sui pedali. E il design è anche molto bello. Troverai già uno schermo LCD sul manubrio per indicarti la tua velocità. Ma non è tutto.

Un nuovo modello ultra moderno

Puoi anche collegare la tua bicicletta Decathlon al tuo telefono perché è dotata di Bluetooth. Inoltre, se perdi la tua bicicletta, potrai trovarla perché è dotata di un chip GPS.

C’è anche su questo modello una porta USB C. Quindi potrai ricaricare il tuo telefono ad esempio se hai finito la batteria. Si tratta quindi di una bicicletta ultra moderna e diversa da quelle che si possono vedere. Anche se ci piacciono molto anche i modelli vintage.

Inoltre, questo modello è molto confortevole perché la sella ha una memoria di forma. Come i cuscini! Avrai anche un portapacchi che può essere molto utile e un manubrio con impugnature ergonomiche dinamiche. Decathlon fa davvero molto bene.

Vuoi conoscere il prezzo di questa gemma? Il modello che ti presentiamo ha un prezzo di 2.999 euro. Un prezzo piuttosto elevato ma alla luce delle prestazioni, si rivela molto conveniente. Ma per coloro che non possono permetterselo, il marchio sportivo propone altri modelli.

Spetta a te scegliere il modello che ti si adatta di più. Decathlon cerca di fare per tutte le tasche e per tutti i gusti. Ma dipenderà anche dal tuo utilizzo. In ogni caso, hai l’imbarazzo della scelta nel reparto biciclette del tuo negozio di sport.