Decathlon rivoluziona il modo di vendere: affitta i suoi prodotti per 2 euro al giorno.

Se siete clienti di Decathlon saprete sicuramente che questo è uno dei negozi in cui è possibile trovare tutte le attrezzature sportive necessarie per poter praticare qualsiasi tipo di sport. sport. Tuttavia, a volte ci rimane il desiderio di comprare qualcosa sapendo che forse quel campeggio che stiamo per fare, ad esempio, è qualcosa di puntuale o che andremo solo ad allenarci rafting molto occasionalmente. Fortunatamente Decathlon ha pensato che questo può accadere e invece di farci spendere denaro inutilmente sta aprendo un servizio di noleggio per consentire l’accesso ai suoi prodotti. a prezzi molto bassi a partire da due euro.

Decathlon noleggia i suoi prodotti

Con la costante aumenti di prezzo che stiamo vivendo da mesi a questa parte, ci sono molte persone che guardano più che mai a ciò che comprano non solo su base quotidiana, ma anche a quegli acquisti occasionali che si rendono necessari di tanto in tanto. Nel caso della pratica sportiva, è evidente che alcuni accessori o prodotti possono essere un po’ costosi se rapportati all’uso che se ne intende fare, in modo che Molte persone stanno già festeggiando il fatto che Decathlon affitti i suoi prodotti a noi.In questo modo si evita una spesa che non vogliamo (o non possiamo permetterci) e si evita anche di dover fare scorte di prodotti a casa.Il sistema di noleggio prodotti di Decathlon è facile da usare. ed è stato lanciato anche online, in modo da poter noleggiare ciò che ci serve comodamente da casa, accedendo attraverso il nostro dispositivo mobile o il nostro computer.Come noleggiare i prodotti DecathlonBasta andare sul sito di Decathlon, andare nella sezione di “Servizi”. e una volta dentro scegliere l’opzione “Affitto”.Vedremo quindi come apparirà un servizio in cui possiamo noleggiare i prodotti per praticare gli sport acquatici a giorni. Al momento questi sono i primi prodotti lanciati, ma presto se ne aggiungeranno altri, e infatti possiamo già vedere che presto sarà possibile anche noleggiare biciclette. In questo modo possiamo scegliere il giorno in cui vogliamo noleggiare il prodotto e scrivere il nostro codice postale. Verranno quindi visualizzati i risultati dei prodotti disponibili e il prezzo al giorno, per esempio, i seguenti prodotti sono disponibili per il noleggio confezioni di maschere e pinne Easybreath per lo snorkeling e che può costare tra 6 e 10 euro al giorno, tavole da paddle surf. di vari livelli con un prezzo compreso tra 30 e 40 euro al giorno o molto più economico, il accessori come gonfiatori elettrici, borse impermeabili e taniche per 2 euro al giorno.Al momento la modalità di noleggio giornaliera è l’unica disponibile, anche se presto verrà lanciata una modalità di noleggio giornaliera. abbonamento, in modo da poter affittare al mese Tutti i prodotti noleggiati sono in “perfette condizioni”, come dichiara Decathlon sul suo sito web, in modo che una volta scelto il prodotto, scegliamo il negozio più vicino in cui è possibile trovarlo.Lo prenotiamo, paghiamo l’affitto e il gioco è fatto, dobbiamo solo andare a ritirarlo.