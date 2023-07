Decathlon riscuote un grande successo con questa giacca impermeabile in grado di proteggere dalle forti piogge a soli 120 euros

Decathlon continua a stupire con la sua nuova giacca impermeabile, offerta a soli 120€. Questo prodotto di alta qualità è già un bestseller, grazie alla sua capacità di fornire una protezione affidabile contro le piogge più insistenti. Un investimento ragionevole per coloro che cercano comfort e sicurezza durante la stagione delle piogge. Un successo che conferma la capacità di Decathlon di offrire prodotti di alto livello a prezzi accessibili.

Benvenuti alla scoperta del prodotto di trekking di punta di Decathlon, che combina tecnologia avanzata, comfort e durata. Esploriamo insieme le caratteristiche tecniche che fanno di questa giacca un must per tutti gli appassionati di trekking.

Il taglio aderente: una giacca tecnica per le vostre escursioni

Scoprite questa giacca Decathlon con un taglio aderente che promette la massima libertà di movimento durante le vostre escursioni. Il suo tessuto elasticizzato vi permette di indossarla sopra altre calde stratificazioni, come una felpa o un piumino leggero, per un ulteriore isolamento. Dispone anche di un cappuccio 3D con regolazione rapida, che offre una protezione ottimale per il viso.

Tre strati di protezione per affrontare le intemperie

La struttura della giacca è composta da tre strati, che offrono una protezione suprema contro le intemperie. La membrana di poliuretano rende la giacca impermeabile, pur permettendo la traspirazione per il vostro comfort. È protetta da un tessuto a maglia che rende il materiale più flessibile, leggero, resistente e più traspirante di una laminazione. Questa giacca resistente a una pressione d’acqua di 25.000 mm, equivalente a un’impermeabilità di 25.000 Schmerbers.

Manutenzione della tua giacca: alcuni consigli pratici

Come prendersi cura della giacca affinché duri a lungo? Evitate di lavarla troppo spesso in lavatrice, poiché ciò potrebbe danneggiare le cuciture sigillate. Raccomandiamo di utilizzare una spugna e acqua per pulire eventuali macchie e di lavare la giacca in lavatrice a 30°C solo quando è molto sporca.

TEST DI IMPERMEABILITÀ : L’impermeabilità è misurata dalla resistenza di un tessuto a una pressione dell’acqua espressa in millimetri di colonna d’acqua.

: L’impermeabilità è misurata dalla resistenza di un tessuto a una pressione dell’acqua espressa in millimetri di colonna d’acqua. TEST DI RESPIRABILITÀ: La traspirabilità di un materiale è misurata dalla sua Resistenza Evaporativa Termica (RET). Più bassa è la RET, più il tessuto è traspirante. Il nostro prodotto ha un RET di 6, il che significa che è altamente traspirante.

Progettazione del prodotto e rispetto dell’ambiente

I nostri prodotti sono progettati presso il nostro centro di design globale Quechua, situato a Passy, ai piedi del Monte Bianco. Ci impegniamo a ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti e lavoriamo ogni giorno per rendere questo prodotto più responsabile. Garantiamo anche il rispetto del nostro codice di condotta da parte dei nostri fornitori e ci assicuriamo che gli impiegati lavorino in un ambiente di qualità.

In conclusione, questa giacca è un prodotto di qualità, progettato con cura per soddisfare le esigenze dei trekker. Dotata di numerose caratteristiche tecniche, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Il prezzo è di 120€. Non esitate a scoprire questa giacca Decathlon, che diventerà rapidamente il vostro miglior alleato per le vostre escursioni.

4.2/5 - (6 votes)