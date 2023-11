Decathlon riduce il prezzo di questo prodotto in vista dell’arrivo dell’autunno.

Con l’arrivo dell’autunno non arriva solo il freddo, arriva anche il cambio dell’orario e molti negozi decidono di scontare quei prodotti che forse vengono utilizzati di più in estate, una buona opportunità per comprare qualcosa a un prezzo più basso che userai anche se è tra qualche mese. Oggi ti mostriamo un prodotto di Decathlon fortemente scontato con l’arrivo dell’autunno e che vorrai assolutamente portare a casa… affrettati che vola!.

Decathlon è la catena sportiva leader nelle vendite in Italia grazie a avere praticamente tutto ciò che può servire per praticare qualsiasi sport o attività sportiva, sempre con una varietà di marchi di qualità e ai migliori prezzi. La catena francese ha successo in vari paesi ed è senza dubbio un’azienda da tenere in considerazione quando cerchi attrezzature sportive.

La tenda da campeggio di Decathlon in super sconto

Si tratta della Tenda da campeggio 3 persone Quechua 2 Seconds Edizione Limitata, una delle migliori tende da campeggio che puoi trovare nella catena francese e che ha una valutazione media di 4,4 su 5 sul sito web di Decathlon, con oltre 100 recensioni positive da parte degli utenti che l’hanno acquistata. Attualmente ha uno sconto del 26% che porta il prezzo finale a soli 54,99 euro, un affare incredibile che sarà disponibile fino a esaurimento scorte.

Questa fantastica tenda da campeggio di Decathlon è perfetta per tutti i tipi di campeggiatori, che sia per una breve fuga di fine settimana o per una lunga vacanza o semplicemente per passare una giornata in montagna e montarla per avere comfort e un posto all’ombra. Si monta in pochi secondi, quindi è perfetta anche per i principianti nel montaggio delle tende da campeggio.

Ha un sistema di piegatura guidata che rende molto facile riporla quando vuoi smontarla, ed è importante sottolineare che parte dei profitti delle sue vendite vengono donati ad associazioni che lavorano per la protezione dell’ambiente. Queste sono altre delle sue caratteristiche più interessanti:

Struttura autoportante.

Camera da 180 x 210 cm, con una superficie di 4,6 m2 e un’altezza massima utile di 109 cm.

Facile da trasportare grazie alla sua custodia.

Pesa 3,6 kg.

Doppio tetto e areazioni.

Resiste a venti fino a 50 km/h, capacità validata in una galleria del vento con piatto girevole.

Impermeabilità di qualità, con doppio tetto > 2000 mm e pavimento > 2400 mm.

Decathlon consiglia di utilizzare questa tenda da campeggio con un materassino gonfiabile che non sia più spesso di 6 cm per non ridurre troppo il volume interno.

4.7/5 - (9 votes)