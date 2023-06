Decathlon replica la versione costosa delle Skechers e le vende a 60 euro in meno.

Skechers è uno dei marchi specializzati nella calzatura più conosciuti in tutto il mondo grazie all’originalità dei suoi design, quindi molte marche cercano di imitarla offrendo prodotti simili. Oggi ti mostriamo delle sneakers di Decathlon che sono una perfetta copia delle Skechers ma con un risparmio di 60 euro… un affare che non puoi lasciarti sfuggire!

Decathlon ha un ampio catalogo di calzature sportive e in alcuni casi sorprende con sneakers che sono fedeli imitazioni di altri marchi, ma a un prezzo più basso, cosa che viene sempre apprezzata perché potrai risparmiare molto denaro per delle calzature simili a quelle di una marca costosa. La catena francese sa conquistare la sua clientela e con queste sneakers ci riesce sicuramente.

Le sneakers Decathlon che imitano le Skechers

Sono le Sneakers attive da donna Soft 540 blu, delle sneakers che imitano perfettamente le Skechers più costose e che puoi acquistare con uno sconto di circa 60 euro, perché Decathlon le vende a soli 24,99€. Sono ideali per un uso quotidiano, per andare da una parte all’altra senza preoccuparti di cosa indossare ai piedi per non sentire fastidi o farti male.

Queste sneakers Decathlon sono calzature leggere e resistenti grazie alla tecnologia esclusiva Light&Resist e la comodità è garantita in ogni caso. Camminerai al ritmo che preferisci senza alcun problema, e lo farai inoltre con una calzatura attraente e con uno stile sportivo ideale.

Le scanalature di flessione di questa calzatura rendono la suola più flessibile, oltre al fatto che è una sneaker realizzata con materiali leggeri per rendere il semplice atto di camminare molto più semplice. Il tessuto in mesh garantisce un’ottima ventilazione per i piedi e l’ammortizzazione è di alta qualità grazie ad una spessa suola in schiuma EVA che assorbe gli urti.

La soletta di queste sneakers Decathlon può essere facilmente rimossa per agevolare l’asciugatura ed è possibile sostituirla senza problemi con una soletta ortopedica. Per quanto riguarda la composizione, l’esterno è 70% poliestere e 30% poliuretano, l’interno è 100% poliestere e la suola è 100% etilene acetato di vinile.

Se stai cercando delle calzature comode con cui puoi fare una bella passeggiata ogni giorno, queste sneakers Decathlon sono fatte apposta per te.

