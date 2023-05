Decathlon: questo sacco termico mantiene i tuoi prodotti freschi fino a 4 giorni!

Sei pronto per una gita o un bivacco? Decathlon ha la borsa termica perfetta per te: mantiene tutto fresco per quattro giorni!

Si chiama “NH Ice compact 100” e rivoluzionerà le tue escursioni: Decathlon ha la migliore borsa termica! Infatti, può mantenere tutti i tuoi alimenti freschi per quattro giorni… Stopandgo spiega tutto sull’argomento!

Tutto fresco per quattro giorni

Poiché il negozio francese si fa un piacere a servire gli sportivi. Pertanto, se hai voglia di tornare in forma, ma la palestra non è un’opzione, la panca per gli esercizi creata dagli ingegneri del marchio sembra fatta apposta per te.

Invenzioni pratiche e utili che non occupano troppo spazio o che durano più a lungo: questo è il credo di Decathlon. Il brand si rivolge anche agli escursionisti estivi. Poiché partire per il GR20 in Corsica, ad esempio, richiede coraggio.

Coraggio, ma anche preparazione. Poiché dobbiamo avere cibo e bevande senza che pesino troppo. E soprattutto, senza che si rovinino. I negozi del marchio francese sono quindi pieni di cibo in polvere per poter resistere a lungo…

Ma per coloro che vogliono godersi cibi freschi, Decathlon ha pensato a tutto! Infatti, la borsa dal dolce nome di “NH Ice compact 100” ti seguirà ovunque. Soprattutto nelle escursioni di alcuni giorni.

Puoi dormire in tenda, camminare… ma finisci sempre per avere fame. Con questa borsa termica e la sua capacità di 30 litri, puoi quindi partire all’avventura con la speranza di non finire a stomaco vuoto. Il marchio lo garantisce, è la borsa “ideale per le tue voglie di libertà”!

Decathlon: una borsa ecologica

Per riuscire a produrre un tale prodotto, il negozio ha scommesso su un gruppo strano di persone: “i nostri progettisti campeggiatori”. Una professione che si incontra raramente. Ma che permette al marchio di adattarsi a ogni situazione.

Ricordiamo così i pantaloni da escursionismo lanciati da Decathlon. Testati da veri escursionisti, rispondono a tutte le esigenze di coloro che amano sfidarsi nella foresta. Nella stessa linea, la borsa sembra perfetta per partire all’avventura.

Già perché i creatori mettono un punto d’onore a prestare attenzione alla natura. Si tratta quindi di una borsa “ecologica” che soddisferà tutti i difensori della natura. Il marchio lo promette, “questo zaino termico sarà ideale per le tue bevande e alimenti in escursione”.

La sua capacità di 30 litri consente di partire senza preoccupazioni per quattro giorni. “La nostra motivazione? Offrirti uno zaino termico confortevole e molto funzionale per goderti le tue escursioni e conservare i tuoi alimenti freschi!”

Belle promesse di Decathlon che ha declinato la sua borsa in 10 o 20 litri, per adattarsi alle esigenze. Ma a quale prezzo? Poiché una borsa così utile ha sempre un costo. Ma ancora una volta, il marchio francese colpisce molto duramente sui prezzi.

Infatti, il sito lo propone a 35 euro. Per preparare al meglio le tue escursioni estive senza spendere troppo… E avere sempre qualcosa da mangiare, anche lontano dai sentieri battuti!