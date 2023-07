Decathlon: Questo incredibile zaino impermeabile e pieghevole è solo a 15 euros

Scopri il prodotto intelligente che diventerà il tuo miglior alleato durante le tue escursioni! Decathlon ti propone uno zaino pieghevole tanto compatto quanto il suo prezzo. Vai sul sito per trovare questo compagno rivoluzionario!

Prima di partire per le vacanze estive, equipaggia te stesso a prezzi bassi con Decathlon! Il marchio preferito dagli sportivi mette a tua disposizione la sua vasta gamma di prodotti adatti alle tue uscite. I geniali progettisti di Decathlon ti presentano questo zaino pieghevole Travel, ideato per accompagnarti senza occupare spazio. Si ripiega su se stesso per ridurre al minimo il suo ingombro in modo da infilarsi nei tuoi bagagli senza farsi notare. È ultraleggero, con un peso totale di 145 g a vuoto. Ma non fidarti del suo peso piuma! Una volta aperto, offre una capacità di 20 litri! È dotato di spallacci regolabili e di una cintura pettorale. Questo zaino pieghevole Travel è di ottima qualità: tessuto impermeabile completato da cuciture sigillate e una chiusura anti-intrusione. Per prenderti cura dei tuoi effetti personali in tutte le condizioni!

Uno zaino Decathlon piccolo per ingombro, ma grande per vantaggi!

Decathlon ti offre prodotti di qualità al prezzo più giusto. Questo zaino pieghevole Travel, al prezzo di 15 €, è realizzato in modo responsabile. Il suo processo di tintura in massa permette di ridurre il suo impatto ambientale. Presenta una garanzia di 2 anni come tutti gli articoli commercializzati dal marchio. Hai voglia di ordinare il tuo zaino Travel online? Il sito ti propone il ritiro presso il negozio da te scelto, in negozio o tramite drive. Se non vuoi spostarti, te lo consegneranno direttamente a casa tua entro 1-2 giorni lavorativi, dopo la conferma del pagamento. Avrai poi 365 giorni per provarlo! Nel caso in cui non fossi soddisfatto del tuo acquisto, Decathlon si occupa del reso e del ritiro dello zaino senza condizioni.