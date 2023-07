Decathlon: questa tenda disponibile a 30 € è il modello ideale per i piccoli budget

Hai pianificato di trascorrere le tue vacanze in campeggio? Stai cercando la tua prima tenda a basso costo? Puoi contare su Decathlon! Questa tenda a basso prezzo ti aspetta per vivere le tue notti all’aria aperta!

Parti all’avventura con Decathlon! L’azienda ti presenta una gamma completa per allestire il tuo campeggio quest’estate. Vuoi lanciarti per trascorrere le tue prime notti all’aperto senza spendere troppo? Questa tenda MH 100 è l’attrezzatura ideale! È progettata per essere montata senza complicazioni. Una volta montata, la sua struttura a cupola autoportante ti consente di spostarla per trovare la posizione ottimale. Ha un doppio tetto e una ventilazione sul retro per favorire la circolazione dell’aria. Il suo rivestimento impermeabile ti terrà al sicuro in caso di pioggia e sarà in grado di resistere a venti fino a 40 km/h. È anche trattata con UPF30 per far entrare la luce del giorno filtrando una parte dei raggi UV. Una volta ripiegata, questa tenda si ripone nella sua custodia per un ingombro minimo e un peso leggero di 2,6 kg.

Clicca qui per trovare la tenda MH 100 da Decathlon

Decathlon è il partner ufficiale di tutti i tuoi desideri di evasione

La tenda MH100 per 2 persone è disponibile a 30 € da Decathlon! Un prezzo basso per un’attrezzatura ecologica di qualità. Una volta adottata, diventerà l’elemento indispensabile per i tuoi desideri di evasione. Che tu voglia sistemarti in un campeggio, riposarti tra due giorni di concerti durante un festival o fare campeggio in mezzo alla natura, questa tenda sarà la tua migliore alleata. Il team di Decathlon l’ha pensata per essere facile da usare ed economica. Nel contesto di un approccio ecologico, il rivestimento di questa tenda beneficia di una tecnica di tintura specifica per ridurre il consumo e il suo impatto sull’acqua. L’azienda mette a disposizione anche pezzi di ricambio e garantisce una lunga vita al tuo equipaggiamento. Quindi quest’estate, evadete e dormite all’aperto con i prodotti Decathlon!

