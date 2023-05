Decathlon punti sulle tavole da picnic e da spiaggia e le propone a un prezzo scandaloso.

Si avvicina l’estate, la stagione più amata di tutte. Sole, vacanze e la possibilità di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici sono cose che piacciono a tutti, quindi se stai già pensando ai prossimi mesi estivi, niente di meglio che iniziare a preparare tutto ciò di cui avrai bisogno per aumentare il tuo divertimento. Ecco perché ti presentiamo la scommessa che Decathlon fa sulle tavole da picnic e da spiaggia e in particolare, adorerai il modello che viene venduto a un prezzo sconvolgente.

Il tavolo da campeggio più desiderato da Decathlon

Decathlon dimostra ancora una volta di essere il negozio numero uno quando si tratta di cercare attrezzature per lo sport e le attività all’aria aperta. In vista della stagione estiva, si riempie ora di prodotti per il campeggio di qualità, tra cui spicca il suo tavolo da campeggio pieghevole Quechua per 2-4 persone, perfetto anche per portare in pic-nic o in spiaggia.

Disegnata con la comodità e la praticità in mente, questa tavola è diventata la più venduta tra i campeggiatori che vogliono una superficie affidabile per tutte le loro esigenze di campeggio, poiché ha una superficie resistente e affidabile per i pasti, i giochi e altre attività. Questa tavola è leggera e facile da trasportare, ma anche abbastanza resistente per resistere all’uso all’aperto. Con le sue dimensioni compatte e il design pieghevole, questa tavola è perfetta per viaggi di campeggio, pic-nic e altre avventure all’aperto. Le sue misure sono 70 cm di altezza x 80 cm di lunghezza e 60 cm di larghezza.

Con una garanzia di due anni, ha una struttura che è il 60% in acciaio e il 40% in alluminio, mentre la parte superiore è fatta al 60% di legno e al 40% di resina. Viene venduto in colore blu grigio come visto nell’immagine o anche in colore bianco rottura.

La versatilità del tavolo da campeggio pieghevole per 2-4 persone Quechua

La versatilità del tavolo da campeggio pieghevole per 2-4 persone Quechua è un vantaggio chiave; si possono accomodare fino a quattro persone, quindi è ideale per piccoli gruppi e puoi usarlo sia come tavolo da pranzo, sia come tavolo per uno spuntino, per prendere un caffè o ad esempio per giocare a qualche gioco da tavolo con i bambini. Montare e smontare questo tavolo è anche veloce e facile, senza bisogno di attrezzi, quindi è ideale per i campeggiatori alle prime armi.

Chiunque cerchi di sfruttare al meglio le sue esperienze all’aperto troverà che il tavolo da campeggio pieghevole per 2-4 persone Quechua è un’ottima scelta. Leggero e resistente, è perfetto per una grande varietà di attività, dall’accamparsi ai pic-nic. Disponibile in tutti i negozi Decathlon e sul loro sito web, viene venduto anche ad un incredibile prezzo di 22,99 euro. Ti consigliamo quindi di non lasciartelo sfuggire prima che si esaurisca.

