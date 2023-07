Decathlon propone un’offerta perfetta per i principianti di Paddle!

Stai cercando una tavola compatta e leggera per esplorare i corsi d’acqua quest’estate? Decathlon ti presenta questo stand up paddle gonfiabile a un prezzo ridotto per farti iniziare! Con esso, il padling diventerà l’attività principale delle tue vacanze!

Buone notizie per gli amanti degli sport acquatici! Decathlon abbassa il prezzo di uno dei suoi prodotti principali della stagione, lo stand up paddle! Questa attività divertente e accessibile a tutti si pratica sui laghi e sui corsi d’acqua. Con essa, partirai alla scoperta di angoli inesplorati o di spiagge che non si possono raggiungere a piedi. Riscoprirai la natura in modo diverso. Ma, se sembra uno sport tranquillo, lo stand up paddle farà lavorare tutto il tuo corpo senza che te ne accorga! Richiede di mantenere l’equilibrio mentre remi per avanzare. Se vuoi rinfrescarti, non dovrai fare altro che tuffarti senza temere di perdere di vista il tuo equipaggiamento grazie al leash che collega la tavola alla caviglia. Questa tavola ideata da Decathlon è ideale per le tue prime passeggiate sull’acqua. Scoprila in promozione!

Una soluzione intelligente per accompagnarti in tutte le tue avventure esplorative!

Questo set stand up paddle gonfiabile ultra-compatto è disponibile da Decathlon al prezzo di 199 € anziché 230 €. Grazie alle sue dimensioni ridotte, si adatta a uno zaino da 30 litri e pesa solo 6 kg. Pratico per partire a piedi o in bicicletta senza ingombri! La tavola è progettata per una portata fino a 60 kg e può sostenere un carico massimo di galleggiabilità di 180 kg. Il suo comfort è garantito da un ponte in schiuma aderente per mantenere una stabilità ottimale mentre remi. Si divide in 2 per facilitarne la sistemazione una volta sgonfiato il tuo SUP. Il set stand up paddle comprende la tavola di colore giallo, arancione e bianco, oltre a un leash. Ma anche 2 pinne, un manuale, un kit di riparazione e uno zaino per riporlo.