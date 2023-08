Decathlon presenta una incredibile valigia da cabina che si trasforma anche in uno zaino!

Stai partendo in vacanza, ma la tua valigia non è adatta. Niente panico! Decathlon ha tutto ciò di cui hai bisogno!

Decathlon ha appena fatto un colpo molto forte rivelando un nuovo articolo da procurarsi urgentemente per le vacanze. Si tratta di una valigia da cabina che si trasforma anche in uno zaino. Stopandgo ti spiega tutto da A a Z!

Decathlon al top per la stagione estiva

Decathlon è diventata LA referenza per l’abbigliamento sportivo. Ma non solo… Con l’avvicinarsi del mese di settembre, genitori e bambini si affollano nei reparti dell’azienda francese per preparare il ritorno a scuola.

Tra gli articoli più ricercati ci sono le borse. Davanti a una tale richiesta, Decathlon ha tirato fuori il meglio. In particolare con una vasta gamma di Estpak. “Il nostro team ha selezionato questo zaino Eastpack dal design iconico per accompagnare i tuoi spostamenti quotidiani.”

“Rimani organizzato con il suo ampio scomparto principale e la sua tasca frontale con zip facilmente accessibile. Comodo con la schiena imbottita e le cinghie regolabili, è soprattutto inesauribile”, si può leggere sul sito internet di Decathlon.

Nero, grigio, blu, rosa. Hai l’imbarazzo della scelta. E se non sei un fan di Eastpak, Decathlon ti propone altri modelli. Il più popolare tra gli studenti? Lo zaino da basket 25L Los Angeles Lakers. “Per facilitare gli spostamenti quotidiani dei giovani sportivi, abbiamo sviluppato questo comodo, resistente e compartimentato zaino da 25L.”

“Zaino con i colori e il logo della tua squadra di basket NBA preferita per trasportare comodamente la tua palla da basket e le tue scarpe da basket.” Il prezzo di questa piccola meraviglia? Meno di 40 euro. Eh sì! Non dovrai spendere più di 39 euro per questo zaino che ti accompagnerà per tutto l’anno. E forse anche di più. Stopandgo ti dice di più sulle novità Decathlon.

Una valigia da cabina due in uno

Se Decathlon ha colpito duro per il ritorno a scuola, sappi che l’azienda ha anche pensato al periodo precedente settembre. Per le vacanze, ha quindi scelto di semplificare la vita dei viaggiatori offrendo loro la possibilità di procurarsi una valigia da cabina due in uno.

Infatti, questa si trasforma anche in uno zaino. Pratico! Si tratta del modello Kipsta Intensive 30L. Grazie a questo accessorio Decathlon, risparmierai spazio, ma anche denaro poiché non dovrai pagare per un bagaglio da stiva.

Le dimensioni? 53 x 34 x 21 cm. Ciò significa che può essere facilmente trasportato come bagaglio a mano, quindi non dovrai preoccuparti. Inoltre, il suo peso è di soli 2,5 kg, quindi non sarà pesante da trasportare.

E se, nonostante tutto, lo trovi un po’ troppo pesante, puoi farlo rotolare grazie alle sue ruote. Per quanto riguarda il prezzo, questo zaino valigia costa solo 54,99 euro. Quindi, un affare da non perdere assolutamente. Non c’è niente da dire, Decathlon è davvero al top!