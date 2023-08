Decathlon presenta una incredibile tenda gonfiabile con l’aspetto di un chalet!

Per godersi gli ultimi giorni dell’estate, Decathlon ha svelato la tenda perfetta con l’aspetto di un cottage. Un vero spettacolo per gli occhi.

Decathlon ha appena svelato la sua selezione di tende di lusso. Modelli che ti permetteranno di goderti una notte all’aperto come si deve. Stopandgo ti racconta tutto nel dettaglio.

Decathlon: gli oggetti per godersi la natura

È ufficiale, l’estate sta per finire. Infatti, mancano solo pochi giorni all’arrivo del mese di settembre. E una cosa è certa, Decathlon vuole far godere i suoi clienti prima dell’inizio della scuola.

Di conseguenza, il negozio francese non ha esitato a proporre delle belle novità. Oggetti molto pratici, per soddisfare tutti gli amanti delle passeggiate all’aria aperta. Tra gli articoli proposti, un magnifico amaca in cotone. Per rilassarsi prendendo aria fresca.

Questo piccolo gioiello disponibile presso Decathlon viene fornito con una corda di 2 metri per adattarsi rapidamente e senza problemi. Può essere appeso tra due alberi, a condizione che la loro altezza minima sia di 180 cm o 190 cm.

Il prezzo è sicuramente ciò che ti farà innamorare. Infatti, l’amaca Decathlon è disponibile a soli 14,99 euro. Niente male!

Infine, per godersi le giornate all’aperto, cosa c’è di meglio di una tenda confortevole? Per questo, il marchio sportivo ha la soluzione. Infatti, Decathlon ha appena lanciato le tende ideali per godersi una notte all’aperto. Stopandgo ti racconta di più!

Una tenda gonfiabile con l’aspetto di un cottage

Per questa fine estate 2023, Decathlon propone la tenda di lusso ideale per godersi le belle giornate. Un pezzo che unisce comfort e qualità. Un’ottima idea per gli amanti della natura e dei campeggi selvaggi. Eh sì!

Allora, cosa c’è di meglio che trascorrere del tempo all’aria aperta in una tenda confortevole? Decathlon ha appena accettato questa sfida. Infatti, il marchio francese di attrezzature sportive ha svelato una nuova tenda.

La sua particolarità è il tetto trasparente che permette di vedere il cielo stellato. Inoltre, altre due vetrine trasparenti sono visibili anche all’ingresso della “stanza”. Un’ottima idea per ammirare il paesaggio al risveglio.

Quindi, questa tenda gonfiabile di 8,5 m² rischia di affascinarvi. Infatti, facile da montare, la sua struttura “tutto in uno” ha persino un ventilatore. Per quanto riguarda l’altezza, la tenda Decathlon è alta 2 metri e 20. Quindi è possibile stare in piedi senza problemi.

Molto comoda in caso di freddo intenso, il suo pavimento cucito e isolante ti protegge dall’umidità. La struttura stessa della tenda è fatta di polycotone. Un materiale resistente ai raggi UV, leggero, traspirante e persino insonorizzante.

Infine, la tenda Decathlon ha una buona impermeabilità. Resiste alle piogge tropicali e ai forti venti. Se desideri acquistarla, sappi che viene fornita con una borsa per il trasporto, il ventilatore e una coperta. Il peso totale dell’insieme è di 36,5 kg.