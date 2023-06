Decathlon presenta una gigantesca borsa frigo da 104 litri per il tuo estate!

Se vuoi mantenere le tue numerose bevande fresche in spiaggia, opta per questo enorme frigorifero da Decathlon!

Se sei un fan di aperitivi giganti in riva al mare, lasciati tentare da questo nuovissimo frigorifero XXL da Decathlon. Stopandgo ti dice tutto da A a Z!

Decathlon ci delizia per questo estate

Il sole è finalmente tornato, e le grandi catene hanno colto l’occasione per presentare le loro novità estive. Decathlon non fa eccezione, ovviamente.

Infatti, il negozio di sport ha lanciato molti oggetti molto pratici e divertenti per le vacanze. Come ad esempio questo pacchetto di Badminton portatile, valutato 4,7/5 e in promozione sul sito!

Inoltre, il gigante degli accessori sportivi ha colpito forte lanciando 3 nuove biciclette elettriche sugli scaffali, per la grande gioia dei clienti in cerca di avventura!

Inoltre, i fan del padel possono sorridere perché Decathlon ha anche presentato 3 modelli di racchette a prezzi stracciati per alcuni giorni. Quindi non aspettare troppo a lungo per approfittarne, perché non ce n’è per tutti!

In parallelo a questo, il marchio ha anche avuto un grande successo con le sue infradito molto glamour per andare in piscina. Le grandi catene di abbigliamento possono tremare!

Ci siamo anche innamorati delle sue ultime sandali bohémien, dallo stile senza tempo. Senza dubbio, non lasceranno indifferenti i fan della moda!

E infine, Decathlon ha presentato un’eccellente amaca portatile che occupa molto poco spazio. Perfetto per i piccoli balconi o per le improvvise pause all’aperto!

Ma allora, qual è questo famoso frigorifero gigante da 104 litri che ti permette di conservare le tue numerose bevande fresche e di trasportarle ovunque tu voglia? Stopandgo ti dice di più!

Un frigorifero XXL per i tuoi aperitivi all’aperto

In genere, quando si è in piccoli gruppi, si è soddisfatti di una borsa termica per conservare le bevande fresche durante il trasporto. Tuttavia, a volte la capacità è un po’ scarsa e serve qualcosa di più pesante.

Ma niente paura, perché Decathlon ha appena lanciato il suo proprio frigorifero gigante per avere qualcosa di fresco tutto il giorno. Adoriamo!

E se questo frigorifero portatile della marca IGLOO fa tanto parlare di sé, è soprattutto grazie alla sua incredibile capacità di conservazione di 104 litri. Un alleato di peso per le lunghe uscite con gli amici!

Inoltre, apprezziamo il fatto che sia dotato di ruote e di una maniglia telescopica. Il che rende il suo trasporto molto più facile, soprattutto quando è pieno!

E infine, sappiate che Decathlon non ha lesinato sui materiali, poiché questo frigorifero è stato realizzato con un isolante termico in poliuretano. Non c’è dubbio: è solido!

Ma prima di correre a comprarlo, è meglio conoscere il suo prezzo. E possiamo dire che è più che onesto, soprattutto se lo confrontiamo con i concorrenti, poiché questo frigorifero XXL costa “solo” 220 € da Decathlon. Sconto del 21% incluso.

Quindi non perdere un minuto, perché gli scaffali si svuotano a velocità grandissima!