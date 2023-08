Decathlon presenta un magnifico costume da bagno rosso in stile Pamela Anderson!

Per la stagione estiva, Decathlon ha messo in mostra un incredibile costume da bagno rosso che avrebbe potuto indossare Pamela Anderson!

L’estate è il momento di sfoggiare i tuoi costumi da bagno più belli! Per fortuna, Decathlon ha appena messo in mostra un pezzo unico… Oltretutto simile a quello che indossava Pamela Anderson in Baywatch. Stopandgo vi svela tutto da A a Z.

Decathlon: Ispirati a Pamela Anderson

Da diversi anni, Decathlon suscita passioni con i suoi articoli fantastici. Per tutte le tue attività fisiche, puoi quindi contare sul marchio per equipaggiarti!

Sia per il calcio, l’escursionismo o il basket, avrai l’imbarazzo della scelta. In questo periodo estivo, il costume da bagno è il capo protagonista del momento.

In spiaggia o in piscina, avere un costume originale per farti notare è il massimo. Dalle ultime notizie, Decathlon ha appena messo in commercio uno che ha tutto per piacere.

Moderno e confortevole, nella redazione, siamo innamorati del suo colore rosso. Con esso, avrai sicuramente un aspetto magnifico!

Le rifiniture sono perfette. Per quanto riguarda lo scollo, è a girocollo. Con questa creazione Decathlon, la tua silhouette sarà valorizzata al massimo.

Per quanto riguarda la schiena, avrai la possibilità di stupire tutti con le larghe spalline incrociate. Effetto garantito!

Un bel modello che assomiglia un po’ a quello di Pamela Anderson in Baywatch. Grazie alla fiction, la star è diventata imprescindibile nei media!

Con la sua plastica da sogno, l’attrice ha convinto tutti. Quindi se vuoi assomigliare all’attrice, puntare su questo bel costume da bagno Decathlon venduto per la Allora affrettati!

Un marchio di successo

In Francia, Decathlon fa la felicità di migliaia di francesi. L’azienda è riuscita a conquistarli con estrema semplicità!

Il suo punto di forza? I suoi prodotti di qualità che sono ovviamente variegati. Per ogni stagione, i team di marketing cavalcano le nuove tendenze.

Ora, tutte le persone amanti dello sport si rivolgono automaticamente all’azienda per fare acquisti, come hanno notato i nostri colleghi de L’Echo. Star o anonimi, stessa battaglia!

“Segue una certa logica“, ha dichiarato Thomas Lejeune, direttore marketing del gruppo in Belgio. E continua: “Abbiamo iniziato con lo sport per principianti. Abbiamo poi ampliato la nostra offerta agli sportivi regolari. In particolare attraverso l’evoluzione della nostra clientela di base”.

Prima di precisare: “Da poco tempo, ci stiamo aprendo sempre di più a un pubblico più esperto. Oggi l’obiettivo è soddisfare tutti“.

Come altri dei loro concorrenti, Decathlon ama anche circondarsi di celebrità. L’atleta Yohann Diniz e la giocatrice di padel Lucia Sainz fanno parte dei loro ambassador preferiti.

Recentemente, è stato Gaël Monfils a unirsi alla squadra! Una bella consacrazione, in fin dei conti.

“È sempre difficile misurare l’efficacia dello sponsorizzazione. E giudicare il suo grado di responsabilità in un’evoluzione. Ma vediamo nei nostri studi un cambiamento graduale nell’immagine del nostro marchio“, ha così fatto notare il responsabile. “Anche se è un processo che richiede tempo”. Detto questo!