Decathlon presenta un frigo elettrico economico ed ideale per quest’estate!

Decathlon ha appena lanciato diverse borse termiche perfette per le tue future escursioni. Ecco due di esse.

Hai intenzione di andare a campeggiare? O andare a pescare o semplicemente fare una serata all’aperto con gli amici? Hai bisogno di possedere una borsa termica. Proprio per questo, Decathlon ha pensato a te e ha appena lanciato diversi prodotti perfetti per te.

Peme Ice-on Adventure soddisfa le tue esigenze

Il marchio specializzato nello sport ti offre la possibilità di scegliere tra 4 borse termiche. Ma ci concentreremo su due di esse. Si tratta di un oggetto perfetto per accompagnarti durante il campeggio.

Infatti, Decathlon ha messo in evidenza la sua borsa termica Peme Ice-on Adventure. Si tratta di un oggetto perfetto per tutti i tuoi viaggi. In aggiunta alla doccia solare recentemente proposta dall’azienda, questo prodotto si adatterà perfettamente al tuo soggiorno.

Saprà mantenere tutti i tuoi alimenti e bevande freschi. Ha anche una presa per il carrello da 12 V lunga 2 metri. E una presa di corrente alternata da 220-240 V, lunga 1,8 metri come segnalato dai nostri colleghi di El Mira.

Perfetto per rimanere sotto l’ombrellone in spiaggia dopo essere stato ben rifornito. In termini di potenza, questa borsa termica ha una potenza di 48 W. E ha una capacità di 24 litri (31 lattine da 330 ml). La temperatura che può mantenere? Tra 8°C e 55°C.

Per quanto riguarda le dimensioni, questo prodotto venduto da Decathlon misura 40 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e 43 cm di altezza. La sua composizione? Alluminio ad alta resistenza e plastica ABS. Ma qual è il prezzo di questo prodotto Decathlon?

Secondo i nostri colleghi, oltre a trovare 3 portabicchieri e tutti gli altri suoi vantaggi… dovrai contare 103,99 € per acquistarlo. Un prezzo inferiore rispetto alla seconda borsa termica in vendita.

Un’altra borsa termica venduta da Decathlon

Come per il primo prodotto, si tratta di una borsa termica portatile. Ciò ti permette di portarla ovunque tu voglia. Il principale vantaggio di questo tipo di prodotto, direte voi. Tuttavia, questo oggetto ha un altro pregio.

Infatti, questo oggetto di Decathlon ha una maniglia. Ciò ti aiuterà a spostarlo. Se ti stai chiedendo perché questa è più cara della precedente, è perché ha una potenza diversa.

Inoltre, avrai diritto a una porta USB. Un vantaggio interessante che ti permetterà di caricare il tuo telefono. Per ricaricarlo nel caso in cui tu non abbia più batteria.

Con una capacità di 23 litri, potrai gestire una temperatura tra i 14°C e i 65°C. Inoltre, i nostri colleghi notano che una modalità ecologica consente di risparmiare energia. Quali sono i suoi ultimi vantaggi?

Avrai diritto a un pannello di controllo in cui potrai selezionare la temperatura e la modalità di funzionamento. Disponibile in 6 colori: nero/arancione, beige/nero, nero/grigio, marrone/nero, verde scuro/arancione e verde/bianco, il suo prezzo varia tra 133,00 € e 166,00 €, a seconda del colore selezionato.

Resta da sapere se questo oggetto ti soddisferà. Se è così, ti consigliamo di recarti velocemente nei negozi. Prima che tutto lo stock venga esaurito.