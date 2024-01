Decathlon presenta nuove scarpe da trekking tutto-terreno!

Amate moltiplicare le escursioni? Sappiate che Decathlon ha appena lanciato un incredibile paio che sicuramente vi piacerà.

Amate l’escursionismo? Se state cercando delle scarpe perfette per le vostre avventure all’aria aperta… Sappiate che Decathlon ha appena messo in mostra un incredibile paio. Stopandgo vi svela tutto da A a Z.

Decathlon: fai bellissime escursioni con delle incredibili scarpe

D’estate è sempre piacevole fare delle gite in mezzo alla natura. E per sentirsi a proprio agio, bisogna puntare prima di tutto su delle scarpe comode.

Notate che Decathlon ha appena lanciato un incredibile paio di scarpe per le vostre escursioni. Il modello Quechua MH100 dovrebbe davvero soddisfarvi sotto tutti i punti di vista.

Questo paio perfetto per la montagna ha tutto per piacere. Finiture resistenti e durevoli! Così, i vostri piedini saranno ben protetti!

Il piccolo extra? La punta arrotondata di queste scarpe il cui bordo è liscio. Tuttavia, è anche rigido per ammortizzare gli urti.

Quanto alla chiusura, è possibile grazie ai lacci. La suola delle scarpe non vi farà mai mancare.

Inoltre, ha dei tacchetti da 4 mm che vi permetteranno di non scivolare. Che classe! Con loro potrete percorrere chilometri senza battere ciglio.

E non è tutto. Queste scarpe sono anche comode all’interno. Quanto alle taglie, avrete l’imbarazzo della scelta.

Per quanto riguarda il colore, avrete solo il grigio disponibile. Ma niente paura!

Con questo colore, potrete quindi abbinarle con i vestiti che preferite. In questo momento, Decathlon ha anche applicato uno sconto di 5 euro su questo paio… Venduto a 34,99 euro. Un consiglio? Correte!

Nuove direttive commerciali

Oltre alla Francia, Decathlon riscuote anche un grande successo in tutto il mondo! Sulle colonne del Figaro, Barbara Martin Coppola, la direttrice generale dell’insegna sportiva, si era confidata sulle sue ambizioni.

« Decathlon ha i mezzi per diventare il numero uno mondiale », aveva così assicurato. Ma anche: « La nostra insegna ha un ruolo di primaria importanza oggi. Più di ieri di fronte alle sfide del nostro secolo. In particolare la sfida climatica. La salute. E la digitalizzazione delle nostre società ».

Per conquistare le masse, il marchio ama anche alleare con personalità pubbliche. Come Tijana Stojkovic con cui il gruppo ha appena firmato una prima collezione capsule di prodotti ufficiali in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi nel 2024.

Per ricordare, la giovane donna si era illustrata con i Giochi di Tokyo supportando Hansle Parchment, campione dei 110 metri ostacoli.

« Per noi, rappresenta i valori cari ai Giochi Olimpici. E Paralimpici di Parigi 2024 e a Decathlon: solidarietà. Aiuto e generosità. È un’ambasciatrice d’oro », aveva così confidato Virginie Sainte-Rose, responsabile Com & marketing partenariato Decathlon Paris 2024 come notificato da LSA.

Una bella consacrazione per la principale interessata. « Sono molto fiera di essere l’egérie di Decathlon attraverso la collezione capsule “Rêve Crew”. Il loro negozio a Tokyo è pieno di trovate », aveva confidato. Questa (…) collezione capsule con Paris 2024… Dal look contemporaneo e sportivo… Va a tutti. Dai sportivi ai fashionisti. » Un bel progetto in somma!