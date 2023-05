Decathlon presenta la sua collezione di accessori per il campeggio!

I campeggiatori hanno motivo di essere entusiasti. Decathlon ha appena presentato una serie di accessori per il campeggio.

Decathlon ha appena colpito forte presentando nuovi prodotti perfetti per una vacanza a contatto con la natura. Si tratta di diversi accessori indispensabili per andare in campeggio. Stopandgo vi dice tutto da A a Z!

Decathlon, il riferimento per tutti gli amanti dello sport

Non è più un segreto per nessuno. Nel corso degli anni, Decathlon è diventato IL riferimento degli sportivi. E ciò grazie a prodotti venduti a prezzi convenienti.

Specialista dell’equipaggiamento sportivo, il marchio francese fa il possibile per fornire il meglio ai suoi clienti. Questa primavera, inoltre, offre la possibilità a tutti gli amanti dell’esercizio fisico di godere di promozioni molto interessanti.

Se siete alla ricerca di una bicicletta, non esitate. Decathlon offre attualmente il 23% sulla bicicletta elettrica a tutto terreno Riverside 500 E. Venduta a 1299 euro, avete la possibilità di acquistarla a meno di 1000 euro. Sì, è in vendita a 999 euro. Un affare, quindi!

“Il nostro team di designer appassionati ha sviluppato questa bicicletta elettrica per potenziare le vostre escursioni regolari su strade e sentieri. Regolate il vostro sforzo e sentite questo aiuto che fa la differenza fino a 90 km!“, si può leggere sul sito Decathlon.

Una bicicletta che sembra aver conquistato gli utenti poiché le recensioni positive sono numerose. Oltre alla bicicletta, potete anche procurarvi un tavolo da ping-pong a 549 euro invece di 595. “I nostri designer hanno immaginato questo tavolo perché possiate giocare a ping-pong ogni giorno. Ha 4 freni per una maggiore stabilità ed è facile da piegare”, si legge nella descrizione.

“Il PPT 900 è compatto e robusto. Questo tavolo da ping-pong resisterà alle ore di gioco a cui lo sottoporrò. E vi seguirà ovunque, su tutti i terreni, all’aperto come al chiuso”, si legge quindi nella descrizione. Stopandgo vi dice di più sui prodotti Decathlon.

Una serie di accessori indispensabili per andare in campeggio

Ma non è tutto. Se Decathlon fa il possibile per permettere a tutti gli amanti dello sport di procurarsi il meglio senza spendere troppo, sembra che il marchio faccia anche il possibile per i vacanzieri.

Eh sì! Nella vita non c’è solo l’esercizio fisico. Così, la famosa azienda francese ha appena presentato una serie di accessori indispensabili per andare in campeggio.

Iniziando con una sedia pieghevole Quechua che ha un portabicchieri in uno dei braccioli. In grado di sostenere fino a 110 kg, questa piccola meraviglia è in plastica morbida che resiste al calore.

Disponibile in blu e marrone, non costa più di 20 euro. Decathlon propone anche una tenda impermeabile con aperture su 3 lati con zanzariere. E ciò per facilitare la circolazione dell’aria, ma anche e soprattutto per impedire l’entrata di insetti.

Infine, avrete sicuramente bisogno di una coperta da viaggio confortevole. Così, Decathlon ne possiede una a meno di 15 euro. Un ottimo affare per una vacanza a contatto con la natura riuscita al 100%.