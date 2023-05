Decathlon presenta la nuova collezione Adidas che diventerà una tendenza nei prossimi giorni.

Uno dei brand sportivi più famosi è ora tra i prodotti più venduti su Decathlon. La celebre catena di negozi di abbigliamento sportivo offre una vasta gamma di prodotti Adidas che conquistano i propri clienti, tra cui una novità che sta spopolando. Segna queste parole: Decathlon ha già lanciato la nuova collezione Adidas che diventerà la tendenza dei prossimi giorni, tra cui spicca un capo che sicuramente vorrai avere nel tuo armadio.

La novità Adidas che sta spopolando su Decathlon

Se stai pensando di rimetterti in forma durante la primavera, o vuoi tornare a correre o desideri indossare nuovi leggings in palestra, non puoi perdere le novità Adidas appena arrivate da Decathlon.

Il modello in questione è il legging Fitness Cardio Adidas Brand Love, realizzato con materiali ecologici che ti servirà per tutto ciò che abbiamo menzionato, ma anche per essere comoda nella vita di tutti i giorni.

Grazie a questi leggings potrai fare esercizio senza sentire fastidio dalle cuciture o notare che ti stringono, e anche il sudore non sarà un problema grazie alla tecnologia aeroready che lo rimuove. Inoltre, essendo realizzati al 73% con poliestere riciclato, offrono il massimo comfort e anche una maggiore attenzione all’ambiente.

Il tessuto è anche leggero ma garantisce una libertà di movimento, quindi sarai in grado di fare tutti i tipi di esercizi con la massima agilità. Nulla a che fare con la maggior parte dei leggings sportivi che tendono a stringere ovunque appena li indossiamo.

Il design è anche molto elegante. Di colore nero, presenta il logo Adidas sulla fascia in vita e, una volta indossati, lo vedrai anche lungo tutta la gamba.

Senza dubbio i migliori leggings Adidas attualmente disponibili, ideali per il cardio, sono perfetti anche per la corsa o il fitness. Se preferisci invece, puoi abbinarli a una felpa o a una maglietta o camicetta con una fantasia che ti piace e ottenere un look sportivo per fare shopping o semplicemente per passeggiare.

Sono disponibili presso Decathlon, sia nei negozi fisici che online, e il prezzo è di €44,99, quindi approfittane prima che si esauriscano.

