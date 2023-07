Decathlon presenta il suo nuovo zaino da trekking, progettato per avventure a un prezzo accessibile!

Decathlon lancia il suo nuovo zaino da trekking, un compagno indispensabile per ogni avventura a cielo aperto. Progettato per essere resistente ma leggero, combina comfort e praticità, con molteplici scomparti per riporre tutto ciò di cui avrai bisogno nelle tue escursioni. Il prezzo accessibile lo rende il prodotto ideale per tutti gli amanti dell’outdoor che cercano qualità senza compromettere il budget. Un’innovazione adatta a professionisti e principianti!

Il colosso mondiale dello sport, Decathlon, è pienamente consapevole della sua responsabilità ambientale. Perciò, ha implementato innovative tecniche di tintura per minimizzare l’impatto ambientale della sua produzione.

Riduzione dell’impatto ambientale: le tecniche di tintura

La strategia ecologica di Decathlon comprende due procedure principali per la tintura dei tessuti:

Tintura in filo : In questa tecnica, non viene tinteggiato il filo del tessuto interno, risparmiando così molta acqua.

: In questa tecnica, non viene tinteggiato il filo del tessuto interno, risparmiando così molta acqua. Tintura in massa: In questo caso, i pigmenti colorati vengono incorporati durante la produzione del filo per il tessuto esterno, riducendo le emissioni di acque reflue nell’ambiente.

La progettazione degli zaini di Decathlon è mirata a garantire il comfort dell’utente e la protezione dei suoi oggetti personali.

Impermeabilità e protezione: Zoom sulle caratteristiche dello zaino Decathlon

Nonostante i nostri zaini siano idrorepellenti e offrano una resistenza temporanea a una leggera pioggia, non sono completamente impermeabili. Per questo motivo, consigliamo di aggiungere una copertura per la pioggia durante le escursioni sotto un’intensa pioggia. Il modello della copertura per la pioggia da 20 a 40 litri sarebbe un’ottima scelta ed è disponibile sul nostro sito web con il codice di riferimento 8734213.

Presso Decathlon, siamo orgogliosi della durata e della resistenza dimostrata dei nostri zaini.

Durabilità e resistenza testate: la qualità comprovata dello zaino Decathlon

Per garantire la qualità dei nostri prodotti, eseguiamo vari test in laboratorio per validare i componenti dello zaino, inclusi i tessuti, le fibbie, le cinghie, gli imbottiture, e le cerniere. Con un tessuto, ad esempio, testiamo la sua resistenza all’abrasione e allo strappo, la solidità del colore ai raggi UV e al lavaggio, così come l’impermeabilità. Controlliamo anche la robustezza degli assemblaggi simulando le sollecitazioni dello zaino nel corso degli anni su un manichino che riproduce i movimenti di un escursionista.

In conclusione, lo zaino Decathlon è un prodotto realizzato con particolare attenzione all’impatto ambientale, all’impermeabilità e alla durata. È stato testato per garantire una resistenza e una durata ottimali, offrendo così un eccellente rapporto qualità-prezzo a soli 20€.

