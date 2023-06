Decathlon presenta il giubbotto ideale per gli amanti dell’avventura sotto la pioggia

Anche se sembrava che questa primavera sarebbe stata una delle più secche degli ultimi decenni, la tempesta di pioggia, vento e fulmini è arrivata nel nostro paese, rendendo questi fenomeni i protagonisti della nostra quotidianità. Tuttavia, le temperature rimangono relativamente alte e indossare di nuovo il cappotto non è qualcosa che molte persone possono sopportare. Ma Decathlon arriva in nostro soccorso con uno di quei capispalla funzionali che ci permetteranno di evitare di bagnare i nostri vestiti e che possiamo riporre in qualsiasi tasca per non essere sorpresi dalla pioggia.

La multinazionale francese è conosciuta per l’utilità della maggior parte dei suoi prodotti e in ogni sezione si possono trovare autentici tesori che possono aiutare in molte situazioni quotidiane. Con l’arrivo delle tempeste, la pioggia è stato un problema per cui i clienti di Decathlon hanno dovuto cercare riparo. Per questo motivo, l’azienda sportiva ha scontato del 33% questo poncho impermeabile del marchio Solognac.

La soluzione di Decathlon per la pioggia improvvisa

Attraverso il suo marchio proprio Solognac, la franchigia francese Decathlon ha messo sul mercato questo poncho impermeabile Solognac Glenarm. Questo capo impermeabile è il principale protagonista della sezione natura e attività all’aperto dell’azienda francese poiché offre una protezione completa contro le intemperie senza compromettere la comodità o lo stile.

Solognac Glenarm è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono un’eccezionale impermeabilità. Il suo strato esterno resistente all’acqua e al vento assicura che anche nei giorni più piovosi rimaniamo asciutti e protetti. Inoltre, ha cuciture sigillate che impediscono l’infiltrazione dell’acqua, il che lo rende una scelta ideale per le avventure in montagna, il campeggio o le escursioni sotto la pioggia.

Una delle caratteristiche più importanti di questo poncho chubasquero è il suo design versatile e pratico. Grazie al suo taglio ampio e alla sua lunghezza fino alle cosce, Glenarm si adatta a persone di diverse taglie e consente un movimento comodo e senza restrizioni. Inoltre, è dotato di una cappuccio regolabile che si adatta perfettamente alla forma della testa, proteggendo il viso dalla pioggia e dal vento.

Questo poncho di Decathlon ha un design compatto per poterlo portare con te

Inoltre, questo poncho Solognac Glenarm è in grado di piegarsi in modo compatto e facile, dovremo solo riporlo nella tasca centrale incorporata, anche se, quando saremo completamente al riparo dalla pioggia, da Decathlon raccomandano di far asciugare il poncho all’aria per evitare eventuali problemi causati dalla condensazione o dall’umidità.