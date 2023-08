Decathlon presenta delle splendide sdraio da giardino a prezzi imbattibili!

Mentre il bel tempo è qui, Decathlon ha puntato su delle belle sedie a sdraio da giardino a prezzi convenienti.

Per godersi il bel tempo e il proprio giardino, Decathlon sembra aver trovato la soluzione perfetta. L’azienda propone quindi delle sedie a sdraio molto belle. Stopandgo vi racconta tutto da A a Z!

Decathlon: un catalogo molto ricco

È impossibile ignorare il catalogo di Decathlon. Questo perché il famoso negozio di articoli sportivi è un successo da molti anni. Mentre gode di clienti molto fedeli, non smette di proporre molte novità. Così, questi ultimi trovano sempre ciò che cercano nei reparti del negozio.

Inoltre, con l’arrivo del bel tempo, i team di Decathlon si dedicano alla creatività. Immaginano quindi i migliori prodotti per le vacanze dei loro clienti. Attrezzature per il campeggio o per attività acquatiche, il gruppo non lascia nulla al caso. Piuttosto bello, no?

Riguardo alle novità del momento, troviamo inizialmente un kit perfetto per gli appassionati del van. Mentre questi furgoni conoscono un grande successo in questi tempi, l’azienda ha immaginato un modulo perfetto per arredare il proprio spazio. Per la grande felicità degli appassionati del nomadismo.

Un’altra novità che sembra far l’unanimità nel catalogo Decathlon è la sua tenda familiare. Con una superficie di 15 m2, può ospitare fino a quattro persone. E siccome il gruppo non fa mai le cose a metà, i suoi team hanno pensato a una soluzione perfetta per creare un po’ di intimità. Insomma, è un successo!

Oggi è il turno delle sedie a sdraio per il giardino di fare la loro apparizione nel catalogo di Decathlon. Mentre il tempo permette di godersi gli spazi esterni, l’azienda ha puntato su dei design molto belli. Stopandgo vi racconta di più!

Sedie a sdraio per il giardino a prezzi scontati

Per quanto riguarda l’arredamento per l’esterno, Decathlon non fa le cose a metà. Infatti, il famoso negozio punta spesso su prodotti ideali per godersi l’aria aperta. Tra le sedie da campeggio e i tavoli portatili, il gruppo sembra sempre avere buone idee.

Oggi, i team di Decathlon hanno deciso di puntare sulle sedie a sdraio per il giardino. Mentre queste sedute conoscono un grande successo con il bel tempo, il gruppo ha immaginato diversi modelli. Così, ognuno può trovare quello che fa per lui!

Troviamo ad esempio la sedia a sdraio pieghevole Outsunny. Quest’ultima ha un formato stretto e allungato con un design ondulato. Si adatta quindi a tutte le curvature della schiena e offre un grande comfort. Per quanto riguarda il prezzo, questo prodotto è disponibile a 85,99 euro.

Decathlon ha anche pensato a un modello pieghevole Aktive. Con i suoi 100 cm e il suo formato rettangolare, si rivela molto pratico. E non parliamo delle sue otto posizioni di inclinazione! Quest’ultima è disponibile a 99,95 euro.

Infine, troviamo anche la sedia a sdraio da giardino pieghevole Kol Outdoor. Con i suoi braccioli e il cuscino per la testa, permette ai clienti di godersi due posizioni. Quest’ultima è disponibile in nero e verde a 48,90 euro.

Una cosa è certa, Decathlon non finisce mai di sorprendere i suoi clienti. Affare da seguire quindi.