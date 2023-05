Decathlon: pochi giorni rimasti per approfittare dell’imperdibile promozione su questa bici da strada!

Fai delle tue uscite in bicicletta un’attività sportiva a tutti gli effetti! Cerchi attrezzatura performante senza spendere troppo per iniziare a pedalare? Questo sconto su Decathlon non dovrebbe lasciarti indifferente!

Decathlon è una grande squadra di appassionati al servizio di tutte le tue ambizioni sportive. Il bel tempo ti invita a pedalare con questa bicicletta da corsa Triban Microshift in promozione. Inoltre, Decathlon ti offre fino al 2 giugno 2023 uno sconto di 100 € sul suo prezzo originale! Questo ti darà la voglia di acquistare questo alleato ideale per i percorsi pianeggianti e quelli più ripidi. Ogni aspetto di questa bicicletta è dedicato alle donne cicliste. Il suo sellino Ergo Fit è adattato alla morfologia femminile e questi diversi elementi sono posizionati in modo studiato. Inoltre, il suo telaio in alluminio, la sua geometria a guida alta e la sua forcella in carbonio combinano comfort e precisione. I leva freni sono progettati per le piccole mani e la trasmissione dei cambi è regolata. Infine, con un prezzo di 550 €, questa bicicletta da corsa Regular Triban Microshift ti darà voglia di pedalare!

Innovazioni Decathlon adattate a tutti i tuoi desideri di evasione!

Gli esperti del marchio ti offrono una selezione di biciclette per seguirti nella tua quotidianità o nella tua sete di prestazioni. Decathlon propone sul suo sito di vendita online una vasta scelta tra le sue proprie innovazioni e attrezzature tra i più grandi marchi del mercato. In questi reparti, troverai sia biciclette da corsa come la Triban Microshift. Ma anche VTC per le tue passeggiate alla scoperta e mountain bike per i terreni più esigenti. E questo non dimentica le biciclette da città per i tuoi spostamenti quotidiani! Che siano elettrici o meno, Decathlon ti consente di pedaleare su tutte le strade al miglior rapporto qualità/prezzo. E per accompagnarti al meglio alle tue esigenze, il marchio dispone di una vasta scelta di accessori per biciclette come borse, antifurti e protezioni per garantire la sicurezza dei tuoi tragitti.