Decathlon osa il colore con questo costume da bagno effetto pancia piatta!

In vista della stagione estiva, Decathlon ha messo il turbo. Infatti, l’azienda francese ha appena lanciato un costume da bagno effetto pancia piatta. Stopandgo ti dice tutto da A a Z!

Decathlon al top per l’estate

Non è più un segreto per nessuno, negli anni, Decathlon si è affermata come riferimento nel mercato dei prodotti sportivi. Dall’equitazione al tennis, dal calcio alla piscina o alla danza. L’azienda francese è su tutti i fronti.

In vista della stagione estiva, l’azienda ha quindi deciso di presentare nuovi articoli mozzafiato. In particolare una piccola piscina per bambini della marca TIDIPOOL accompagnata dalla sua borsa di trasporto impermeabile di 120 cm di diametro.

“Il nostro team di progettazione ha creato questa piccola piscina per bambini da 1 a 6 anni che scoprono da soli o in compagnia di un adulto i piaceri dell’acqua”, si può leggere sul sito Decathlon.

“Compatta e pieghevole, la TIDIPOOL + è leggera, facile da riempire e da trasportare grazie alla sua borsa impermeabile. Si installa ovunque in 2 secondi, purché ci sia acqua nelle vicinanze”.

Ma non è tutto! Oltre alla piccola piscina per bambini, Decathlon ha anche prodotti per adulti. Se vuoi una piscina fuori terra ovale di 5×3,6m venduta con i suoi accessori, sei nel posto giusto.

Infatti, questa piscina fuori terra in acciaio hydrium Torrens ha un filtro a sabbia. Ma anche un tappetino e una scala. Quindi, tutto il necessario per rinfrescarsi durante i giorni di bel tempo. Il prezzo? Meno di 2000 euro. Stopandgo ti dice di più sulle novità di Decathlon.

Un costume da bagno effetto pancia piatta

Avrete capito, quindi, che Decathlon si prende cura della sua fedele clientela. Ma mentre l’azienda ha puntato tutto sulle piscine per l’estate, ha anche pensato al lato vestiario.

Di fatto, potrai goderti il sole cocente in un magnifico costume da bagno senza preoccuparti della tua silhouette. Il motivo? Questo ha un effetto pancia piatta.

La schiena aperta è abbinata a un collo a V che ti garantisce una migliore abbronzatura. Questo costume da bagno ha anche una fodera che modella e garantisce l’effetto pancia piatta.

Inoltre, il reggiseno incorporato disegna alla perfezione il tuo seno. E il suo design floreale ti darà un’aria distinta su tutte le spiagge del mondo.

Con l’80% di poliammide e il 20% di elastan, questo costume da bagno Decathlon è ultra confortevole. E tutto ciò per la modica cifra di 34,99 euro.

Ancora una volta, Decathlon ha colpito molto forte presentando un nuovo articolo indispensabile. Non c’è dubbio che le fashioniste si precipiteranno nei negozi per ottenere questo pezzo effetto pancia piatta.

Rimane da vedere cosa l’azienda ci riserva per il futuro. Da seguire quindi… E da vicino.