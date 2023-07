Decathlon offre questo indispensabile giubbotto di salvataggio nero per garantire la tua sicurezza in mare quest’estate!

Decathlon, nota azienda di articoli sportivi, propone un indispensabile giubbotto di salvataggio nero per la stagione estiva. Questo prodotto, progettato per la sicurezza, è l’alleato perfetto per avventure in mare. Garantisce un comfort ottimale senza compromettere l’efficacia. Preparati per un’estate senza rischi con Decathlon, e non lasciare che nulla ostacoli i tuoi momenti felici sull’acqua.

Scoperta della giacca Decathlon: tutte le specificità di una giacca innovativa

Esplora le caratteristiche uniche di questa giacca Decathlon. Pensata appositamente per il marinaio, è adatta a pesi che vanno dai 40 ai 130 kg e a misure che variano dai 60 ai 130 cm.

Il meccanismo che distingue questa giacca è la sua attivazione automatica in caso di caduta in acqua. Il sale contenuto in un vano si dissolve immediatamente, attivando l’inflazione della giacca. Questo processo avviene in meno di cinque secondi, garantendo una sicurezza ottimale per chi la indossa.

Inoltre, la giacca può essere riarmata facilmente. Basta sgonfiare la giacca, ripiegare il sacco gonfiabile e sostituire la cartuccia di CO² e la pastiglia di sale seguendo le istruzioni fornite.

Prepara la tua navigazione: come controllare la tua giacca Decathlon prima della partenza

La sicurezza in mare inizia con un controllo accurato dell’attrezzatura. Per fare questo, ci sono diversi punti di controllo sulla giacca da esaminare:

La cartuccia di CO² : Deve essere intatta, senza tracce di corrosione e ben avvitata.

Deve essere intatta, senza tracce di corrosione e ben avvitata. Il grilletto nero : Deve essere correttamente avvitato, non scaduto e con il suo cappuccio verde in posizione.

È necessario anche verificare il percussore giallo : Un sigillo verde deve essere visibile, a indicare che la giacca non è stata attivata. Infine, la giacca stessa : Deve essere completa e senza segni di usura visibili.

La manutenzione della tua giacca Decathlon: riarmo, sostituzione e riciclaggio dei materiali

Per garantire un utilizzo duraturo della tua giacca, è fondamentale seguire certe fasi durante il riarmo. L’ordine di sostituzione delle pastiglie di sale e CO² è cruciale. Inoltre, è importante sapere quando è il momento giusto per sostituire la bombola di gas e il percussore.

I materiali consumabili della giacca possono essere riciclati in modo responsabile: la cartuccia di gas può essere depositata nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), e la pastiglia di sale scaduta può essere smaltita con i rifiuti domestici.

In conclusione, questa giacca Decathlon unisce innovazione, sicurezza ed ecosostenibilità, tutto a un prezzo di 60€. È quindi l’equipaggiamento marino indispensabile per le tue uscite in mare.

4.6/5 - (5 votes)