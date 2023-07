Decathlon offre questa bottiglia termica economica che farà un grande successo!

Decathlon sorprende ancora una volta, offrendo una bottiglia termica economica di alta qualità. L’articolo, perfetto per sports e viaggi, promette di mantenere le bevande alla temperatura ideale per diversi ore. Con un prezzo accessibile e un design moderno, questa bottiglia termica sta riscuotendo un grande successo tra i consumatori. Decathlon conferma la sua missione: rendere lo sport accessibile a tutti.

Ottimizza le prestazioni della tua borraccia termica

Per ottenere il massimo dalle prestazioni della tua borraccia termica Decathlon, ci sono alcuni consigli preziosi che potrebbero essere utili. Prima di tutto, prima di riempirla con la tua bevanda, riscaldala riempiendola con acqua bollente per cinque minuti. Questo passaggio aiuta a potenziare la conservazione termica della tua bevanda.

Inoltre, è sempre meglio riempire al massimo la borraccia. Infatti, una borraccia piena mantiene meglio il calore o il freddo rispetto a una mezza vuota. Infine, per versare la tua bevanda senza dover aprire completamente la borraccia (che ridurrebbe le prestazioni termiche), considera l’opzione di svitare parzialmente il tappo.

Progettazione e caratteristiche tecniche della borraccia termica

La borraccia termica Decathlon si distingue per il suo design pratico e i suoi materiali di qualità. Il tappo può essere parzialmente svitato per un uso semplificato. La borraccia è disponibile in diverse dimensioni (0,4L / 0,7L / 1L / 1,5L) per soddisfare le tue esigenze. Inoltre, è estremamente robusta e pesa 630 grammi per il modello da un litro.

Design pratico

Diverse dimensioni disponibili

Robustezza

Non dimentichiamo la sua sicurezza. Questa borraccia rispetta le normative sul contatto con gli alimenti e non contiene Bisfenolo A (BPA) in conformità con la regolamentazione francese.

L’impegno ambientale di Decathlon per una borraccia sostenibile

Decathlon si impegna per l’ambiente attraverso la progettazione di borracce sostenibili. Per questa borraccia, la marca ha scelto l’acciaio inossidabile 18/8, un materiale resistente, facilmente riciclabile, noto per la sua durata e sicurezza alimentare. Il fabbricante utilizza energia rinnovabile al 100% e l’imballaggio è stato ridotto al minimo per ridurre l’impatto ambientale.

Acciaio inossidabile 18/8

Energia rinnovabile

Imballaggio ridotto

Inoltre, i tappi di ricambio sono disponibili separatamente per facilitare le riparazioni e prolungare la vita della borraccia. Infine, Decathlon non usa vernice interna o esterna per limitare l’impronta ecologica delle sue borracce.

In conclusione, la borraccia termica Decathlon è un prodotto di qualità, robusto, pratico e progettato nel rispetto dell’ambiente. Il prezzo è di 17€.

4.7/5 - (8 votes)