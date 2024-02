Decathlon offre in sconto la felpa con tecnologia Eversculpt di Puma che sta facendo impazzire tutti

Se sei un'appassionata di sport e moda, di sicuro ami tenerti aggiornata sulle ultime tendenze in fatto di abbigliamento sportivo. Questa stagione, la star indiscussa è la felpa con tecnologia eversculpt di Puma, che è possibile trovare scontata su Decathlon.

Non stiamo parlando di una felpa qualunque. Questo capo è un crop top che si adatta al tuo corpo come una seconda pelle, grazie al suo tessuto scultoreo a compressione che modella la tua silhouette fornendo un supporto eccellente. Il design è moderno ed elegante, con un collo rotondo e una breve zip che ti permette di regolare la chiusura come preferisci.

La felpa di Puma a prezzo ridotto che sta andando a ruba da Decathlon

Ma ciò che rende davvero speciale questa felpa non è solo il suo aspetto, ma anche la sua funzionalità. Grazie alla tecnologia dryCELL, ti mantiene asciutta e fresca durante l'allenamento, assorbendo l'umidità e allontanandola dalla tua pelle. E non è tutto, questa felpa è realizzata con almeno il 20% di materiali riciclati, contribuendo così alla protezione dell'ambiente.

Cosa si intende per tecnologia eversculpt di Puma?

La tecnologia eversculpt di Puma è un'innovazione che unisce performance ed estetica in un unico capo. Si basa su un tessuto a compressione che si adatta al tuo corpo ed esalta la tua figura, creando una silhouette tonica e definita. Le sue caratteristiche principali sono:

È traspirante: permette la circolazione dell'aria e impedisce il surriscaldamento.

permette la circolazione dell'aria e impedisce il surriscaldamento. È elastico: si allunga e si restringe in base ai tuoi movimenti, mantenendo la sua forma e aderenza.

si allunga e si restringe in base ai tuoi movimenti, mantenendo la sua forma e aderenza. È antibatterico: previene i cattivi odori e le infezioni causate dai batteri.

previene i cattivi odori e le infezioni causate dai batteri. È anti-sfregamento: riduce l'attrito e l'irritazione della pelle.

riduce l'attrito e l'irritazione della pelle. È anti-piega: non si stropiccia né si deforma con l'uso o il lavaggio.

non si stropiccia né si deforma con l'uso o il lavaggio. È anti-pilling: non si formano pallini di tessuto né si sfilaccia. La tecnologia eversculpt di Puma offre un'esperienza unica di comfort ed estetica, che ti farà sentire più sicura e a tuo agio.

Perché scegliere la felpa con tecnologia eversculpt di Puma?

Se non sei ancora convinta dei vantaggi di questa felpa, ecco alcune ragioni in più per cui dovresti considerarne l'acquisto:

È comoda e leggera: il suo tessuto è morbido ed elastico, permettendoti di muoverti liberamente e senza disagi. Il suo peso è di soli 200 grammi, quindi non ti sentirai opprimente o sovraccarica.

il suo tessuto è morbido ed elastico, permettendoti di muoverti liberamente e senza disagi. Il suo peso è di soli 200 grammi, quindi non ti sentirai opprimente o sovraccarica. È versatile e combinabile: il suo colore nero è neutro e facile da abbinare con altri capi del tuo guardaroba sportivo. Puoi indossarla con leggings, shorts o una gonna, creando look diversi a seconda dell'occasione. Inoltre, il suo taglio crop top ti permette di mostrare il tuo addome e sottolineare la tua femminilità.

il suo colore nero è neutro e facile da abbinare con altri capi del tuo guardaroba sportivo. Puoi indossarla con leggings, shorts o una gonna, creando look diversi a seconda dell'occasione. Inoltre, il suo taglio crop top ti permette di mostrare il tuo addome e sottolineare la tua femminilità. È resistente e duratura: la sua qualità è indiscutibile, dato che è prodotta da Puma, uno dei leader nel settore sportivo. Il suo tessuto resiste all'usura, al lavaggio e alla stiratura, mantenendo la sua forma e il suo colore per molto tempo.

la sua qualità è indiscutibile, dato che è prodotta da Puma, uno dei leader nel settore sportivo. Il suo tessuto resiste all'usura, al lavaggio e alla stiratura, mantenendo la sua forma e il suo colore per molto tempo. È economica e accessibile: il suo prezzo originale è di 50,69 euro, ma ora puoi approfittare dell'offerta di Decathlon e prenderla per soli 36,40 euro, con uno sconto del 28%. Non perdere questa occasione e fai tuo questo capo prima che finisca.

il suo prezzo originale è di 50,69 euro, ma ora puoi approfittare dell'offerta di Decathlon e prenderla per soli 36,40 euro, con uno sconto del 28%. Non perdere questa occasione e fai tuo questo capo prima che finisca. È ecologica e sostenibile: questa felpa è realizzata con almeno il 20% di materiali riciclati, riducendo così l'impatto ambientale della sua produzione. Inoltre, acquistando questo capo, stai sostenendo il progetto Forever Better di Puma, che promuove lo sviluppo sociale e ambientale nelle comunità in cui opera il marchio.

Come prendersi cura della felpa con tecnologia eversculpt di Puma?

Per far durare più a lungo la tua felpa e mantenere le sue proprietà, ti consigliamo di seguire queste istruzioni di manutenzione: