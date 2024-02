Decathlon offre il trampolino che supporta fino a 130 kg di peso ed è il migliore in termini di qualità-prezzo

Ti piacerebbe avere un trampolino nel tuo giardino per divertirti e fare esercizio allo stesso tempo? Se la risposta è sì, allora dovresti conoscere il trampolino esagonale di 240 cm venduto da Decathlon, una delle migliori opzioni sul mercato per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo.

Questo trampolino può sostenere fino a 130 kg di peso, il che lo rende adatto sia per bambini che per adulti. Inoltre, possiede una serie di caratteristiche che lo rendono sicuro, resistente, facile da utilizzare e da riparare. Ecco tutto ciò che devi sapere su questo trampolino.

Il trampolino Decathlon che può sostenere fino a 130 kg

Questo è uno dei migliori trampolini in termini di qualità-prezzo sul mercato, ma ha anche una serie di caratteristiche che lo rendono la scelta ideale se desideri che la tua famiglia si diverta in giardino, o se vuoi metterti in forma facendo salti. Le caratteristiche principali di questo trampolino Domyos includono:

Diametro : Il trampolino ha una forma esagonale con una diagonale di 2,40 m (8 piedi) . La superficie della tela di salto è di 2,56 m², offrendo ampio spazio per saltare.

: Il trampolino ha una forma esagonale con una diagonale di . La superficie della tela di salto è di 2,56 m², offrendo ampio spazio per saltare. Stabilità : Il trampolino ha 3 piedi a forma di W che gli conferiscono una solida base e bilanciamento. Inoltre, rispetta la normativa sui giocattoli (NF EN71-14), garantendo sicurezza e qualità.

: Il trampolino ha che gli conferiscono una solida base e bilanciamento. Inoltre, rispetta la normativa sui giocattoli (NF EN71-14), garantendo sicurezza e qualità. Protezione dagli urti : Il trampolino è dotato di una rete di sicurezza in polietilene che si chiude con cerniera per evitare cadute. Ha inoltre cuscinetti di protezione (PVC senza ftalati) sui molle e sulla struttura metallica, che ammortizzano gli urti e prevengono lesioni.

: Il trampolino è dotato di una che si chiude con cerniera per evitare cadute. Ha inoltre cuscinetti di protezione (PVC senza ftalati) sui molle e sulla struttura metallica, che ammortizzano gli urti e prevengono lesioni. Resistenza alla corrosione: Il trampolino ha una struttura metallica in acciaio zincato a caldo, con trattamento anticorrosione, che gli conferisce maggiore durata e resistenza alla ruggine. La tela di salto in polipropilene e la rete e la schiuma hanno un trattamento anti-UV, proteggendole dagli effetti del sole.

Facilità di utilizzo e qualità del rimbalzo

Facilità di utilizzo : Il trampolino ha un sistema di montaggio e smontaggio semplice e veloce. I pali possono essere abbattuti con un singolo gesto per posizionare facilmente la tela. Inoltre, il trampolino pesa 37 kg e le dimensioni della scatola sono L. 119 x Larg. 37,5 x Alt. 36 cm, facilitando il trasporto e lo stoccaggio.

: Il trampolino ha un sistema di montaggio e smontaggio semplice e veloce. I pali possono essere abbattuti con un singolo gesto per posizionare facilmente la tela. Inoltre, e le dimensioni della scatola sono L. 119 x Larg. 37,5 x Alt. 36 cm, facilitando il trasporto e lo stoccaggio. Qualità del rimbalzo: Il trampolino ha una tela di salto flessibile con 48 molle, che offrono un comfort ottimale e un rimbalzo dinamico. I molle hanno un diametro di 38 mm e uno spessore di 1,35 mm, che danno una buona elasticità e resistenza.

Riparabilità e prezzo

Riparabilità : Un grande vantaggio del trampolino è che può essere facilmente riparato, in quanto Decathlon offre la disponibilità di pezzi di ricambio per 10 anni . Questo permette di prolungare la vita del trampolino e di risparmiare denaro.

: Un grande vantaggio del trampolino è che può essere facilmente riparato, in quanto Decathlon offre la disponibilità di . Questo permette di prolungare la vita del trampolino e di risparmiare denaro. Prezzo e garanzia: Il trampolino ha un prezzo di 199,99 €, rendendolo una delle opzioni più economiche e competitive sul mercato, considerando la sua qualità e le sue prestazioni. Inoltre, il trampolino ha una garanzia di 5 anni gratuita sulla struttura e 2 anni sulle spugne, la rete e la tela di salto.

Il trampolino esagonale di 240 cm venduto da Decathlon è una scelta eccellente per il tuo giardino, offrendo divertimento ed esercizio. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo, offre sicurezza, resistenza, facilità d'uso e riparabilità, e una buona qualità di rimbalzo. Non esitare e prendi questo trampolino da Decathlon, non te ne pentirai!

4.2/5 - (8 votes)