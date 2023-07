Decathlon offre binocoli da caccia per osservare la natura a meno di 80 euros, un must!

Decathlon, noto rivenditore sportivo, offre un assortimento di binocoli da caccia, ideali per gli amanti della natura. Questi binocoli, di qualità superiore, sono disponibili a meno di 80€, rendendo l’esplorazione della natura non solo accessibile, ma anche vivida e affascinante. Un must per chiunque desideri osservare da vicino i dettagli del mondo naturale.

Scopri le caratteristiche tecniche dei binocoli Bushnell Powerview

Una serie di informazioni tecniche rendono i binocoli Bushnell Powerview distintivi nel mercato. Il loro design compatto, con le dimensioni di 146x127x50mm, li rende ideali per le vostre avventure all’aria aperta. Sono dotati di una pupilla di uscita di 4,2 mm, assicurando un ampio campo visivo.

Inoltre, vantano un indice di luminosità e di crepuscolo rispettivamente di 17,6 e 20,5, fornendo una visuale chiara in diverse condizioni di illuminazione. Questi binocoli consentono di vedere fino a una distanza impressionante di 1000 m con un campo visivo di 93 m. Conformemente, presentano un indice di prossimità di osservazione di 5 m.

Nonostante non siano completamente impermeabili, sono resistenti all’acqua, ideali per l’utilizzo in varie condizioni meteorologiche. L’efficacia di questi binocoli è potenziata dal trattamento delle lenti MC (Multi-couches) e dal prisma BK7. Inoltre, la loro struttura in plastica ABS è rinforzata da fibre di vetro per una maggiore durabilità.

Versatilità e condizioni d’uso ottimali

I binocoli Bushnell Powerview sono progettati per un uso versatile. Si adattano perfettamente all’utilizzo diurno e possono essere usati fino ai primi momenti del crepuscolo. Che tu sia un escursionista occasionale, un appassionato osservatore della fauna selvatica, o anche un cacciatore, questi binocoli possono essere il tuo miglior alleato.

Sono equipaggiati con oculari retraibili per adattarsi ai portatori di occhiali. Per una visione chiara e nitida, è sufficiente utilizzare la manopola centrale di messa a fuoco per regolare l’immagine a tuo piacimento.

Impostazioni personalizzabili e garanzia

I portatori di occhiali possono facilmente regolare gli oculari per un uso confortevole. Per una messa a fuoco ottimale, basta utilizzare la manopola centrale. Per regolare la distanza tra i due occhi, si segue una semplice procedura di messa a fuoco con ciascun occhio.

Messa a fuoco con la manopola centrale

Regolazione della distanza tra gli occhi

Decathlon offre una garanzia di due anni su questi binocoli, sottolineando l’impegno del marchio a fornire prodotti di alta qualità e duraturi.

In conclusione, i binocoli Bushnell Powerview offrono una vasta gamma di specifiche tecniche impressionanti, offrendo versatilità per una varietà di usi. Il loro prezzo è di 80€, un investimento che vale la pena per coloro che apprezzano una visione chiara e nitida in tutte le loro avventure all’aria aperta.

