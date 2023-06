Decathlon non vuole che ti bagni: mette il miglior prezzo sul perfetto giubbotto antipioggia.

L’estate è alle porte, ma la tempesta che è arrivata in Italia questa settimana dimostra che in qualsiasi periodo dell’anno può cadere una buona pioggia e conviene avere a portata di mano a casa l’abbigliamento necessario per proteggersi dalla pioggia quando necessario. Oggi ti mostriamo un giubbotto di Decathlon che è perfetto per la pioggia e per la neve, ideale per qualsiasi momento dell’anno in cui vai sulla neve o piove senza sosta… è un successo di vendita!

Da Decathlon puoi trovare una grande varietà di capi di abbigliamento e accessori che ti serviranno per combattere i giorni di pioggia, specialmente in montagna, sia con la neve che senza di essa, e anche se ora è estate puoi trovare articoli per la pioggia, così come in inverno puoi acquistare costumi da bagno.

Il giubbotto da pioggia di Decathlon che devi avere

Si tratta del Giubbotto da montagna e neve impermeabile Uomo Quechua SH100 X-Warm nero, un super giubbotto ideale per i tuoi giorni in montagna, che sia qualunque mese dell’anno c’è sempre la probabilità di pioggia alle quote più alte, per cui non fa male avere a portata di mano un buon capo di abbigliamento che ti protegga dall’acqua. Attualmente ha un prezzo di € 44,99 su Decathlon.

Questo fantastico giubbotto per la pioggia di Decathlon è una giacca impermeabile e imbottita di guata che è stata progettata specificamente per le tue uscite in montagna con freddo, pioggia e neve, con un comfort garantito fino a temperature di -10ºC in attività. Tra le sue caratteristiche più interessanti si possono evidenziare le seguenti:

Due tasche calde con fibra polare per infilare le mani.

per infilare le mani. Tasca superiore con chiusura di sicurezza.

Cappuccio e polsini regolabili con strisce autoadesive per limitare l’ingresso della neve.

con strisce autoadesive per limitare l’ingresso della neve. Fodera di guata (200 g/m² nel corpo e 150 g/m² nelle braccia).

Rivestimento impermeabile 5.000 mm H²O (Schmerber). Cuciture sigillate.

5.000 mm H²O (Schmerber). Cuciture sigillate. Prodotto che ha ridotto il suo impatto del 10% grazie ad azioni di eco-design.

Questo giubbotto per la pioggia di Decathlon è un design di esperti in neve e montagna che lo hanno creato con un componente esterno impermeabile di grande qualità che impedisce il passaggio dell’acqua e del vento. Se vuoi un buon capo di abbigliamento che ti offra le migliori prestazioni in condizioni di freddo, neve e pioggia in qualsiasi momento dell’anno, senza dubbio questa giacca di Decathlon sarà perfetta per te.