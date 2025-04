Decathlon non chiude: scopri la verità che ti sorprenderà e perché non puoi perdertela!

Decathlon è tra i nomi più riconosciuti nel settore sportivo a livello globale. In Italia, la catena conta oltre 170 punti vendita, dove si possono trovare articoli non solo per praticare sport, ma anche per attività all’aperto come campeggio e giornate al mare o in piscina. Negli anni, l’azienda è stata un leader indiscusso nel suo campo. Tuttavia, la notizia del presunto chiusura di 25 negozi in Francia ha suscitato una forte reazione tra i clienti, sorpresi dall’idea di perdere non solo un punto di riferimento, ma anche posti di lavoro. Ma non è tutto vero: Decathlon non ha in programma di chiudere alcun negozio.

La compagnia ha confermato questa posizione tramite un comunicato ufficiale, specificando che non c’è alcun piano per la chiusura di 25 negozi, contrariamente a quanto riportato da alcuni media. Si era parlato di chiusure in città come Arras, Marsiglia e Nantes, con un impatto su circa 400 dipendenti, ma la realtà è ben diversa. In effetti, il sito francese di Decathlon annuncia nuove aperture, come quella della nuova sede di Van Rysel a Lille, il marchio di ciclismo del gruppo.

Decathlon resta aperta: la verità sui negozi

La scorsa settimana, diversi media francesi hanno riportato la notizia del presunto chiusura di 25 punti vendita. Alcuni articoli includevano anche testimonianze di ex dipendenti, come una donna di Arras, che esprimeva la sua tristezza per la possibile chiusura della sua storica filiale. Altre città menzionate includevano Bordeaux, Lione, Marsiglia e Nantes.

Tuttavia, Decathlon ha voluto chiarire che tali affermazioni non sono affatto veritiere. In un comunicato, la compagnia ha dichiarato: «Ad oggi, Decathlon non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale riguardante la chiusura di negozi in Francia».

In conclusione, possiamo affermare che Decathlon non ha chiuso (né ha intenzione di farlo) alcun negozio. I clienti possono quindi stare tranquilli riguardo a queste informazioni allarmanti, che sono state prontamente smentite.

Un pilastro dello sport per tutti

Decathlon non è solo un negozio di articoli sportivi: è parte della vita quotidiana di milioni di persone. Fondata nel 1976 a Lille (Francia), la sua missione è sempre stata chiara: rendere lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dal livello e dal budget. Nel corso degli anni, ha conquistato la fiducia di generazioni grazie alla sua vasta gamma di prodotti, prezzi competitivi e un forte impegno per l’innovazione, attraverso marchi propri come Quechua, Domyos, Kalenji e Van Rysel.

In Italia, Decathlon è diventata un vero e proprio punto di riferimento sin dal suo arrivo negli anni ’90. Oggi conta 174 negozi distribuiti nel paese e un canale online in continua espansione. Qual è il segreto? Una combinazione di vicinanza, prezzi vantaggiosi e una filosofia solida: promuovere lo sport come uno stile di vita.

Decathlon intende continuare su questa strada senza chiudere nessuna delle sue filiali. Anzi, alcune sedi in Francia stanno ampliando o ristrutturando i propri spazi, come il centro Decathlon Village Wittenheim a Mulhouse, che festeggia quest’anno il suo 25° anniversario e ha annunciato l’inizio di una nuova fase di sviluppo.

Decathlon: un futuro di crescita

Di conseguenza, anziché dire addio ai suoi clienti, Decathlon continua a espandersi. Questo mese, ha aperto un nuovo negozio Van Rysel a Lille, la città natale del marchio. Non è l’unica novità: sul sito francese si annunciano nuovi punti vendita, miglioramenti nell’esperienza del cliente e nuove collezioni sportive per la primavera.

Quindi, tutto indica che il futuro di Decathlon è lontano dalla chiusura. Inoltre, la compagnia si sta adattando ai consumatori sempre più digitali, con un e-commerce in crescita.

Le cifre parlano chiaro: secondo i dati del Gruppo Decathlon per il 2024, con un totale di 1.817 negozi in 79 territori, si è registrato un fatturato di 16.200 milioni di euro, con un incremento del 5,2% rispetto al 2023.