Decathlon migliora l’intelligenza artificiale: un orologio intelligente con batteria infinita a meno di 35 euro.

Decathlon è uno dei negozi essenziali nel mondo dello sport e della tecnologia, considerando che cerca sempre di offrire ai suoi clienti prodotti innovativi e di qualità. Uno dei suoi ultimi lanci è l’orologio intelligente con batteria infinita a meno di 35 euro che sta già facendo un successo e che sicuramente vorrai avere.

Il miglior orologio intelligente di Decathlon

L’orologio intelligente più venduto attualmente da Decathlon è il modello MyKronoz ZeTime Original Petit, che combina il meglio di un orologio analogico e uno digitale, con una batteria infinita e un prezzo molto competitivo.

Il MyKronoz ZeTime Original Petit è un orologio intelligente che ha due lancette meccaniche su uno schermo touch a colori, il che gli conferisce un L’orologio si sincronizza con lo smartphone tramite Bluetooth e permette di ricevere notifiche di chiamate, messaggi, social network, calendario e altre applicazioni. Inoltre, ha funzioni di salute e sport, come il monitoraggio del battito cardiaco, contapassi, calorie, distanza e sonno, e vari modi di attività fisica e serve per poter anche scattare foto dal cellulare o controllare la musica attraverso l’app (compatibile sia con iOS che con Android).

Ma la cosa più sorprendente di questo orologio intelligente è la sua batteria infinita, che viene ottenuta grazie all’intelligenza artificiale. L’orologio è in grado di regolare automaticamente l’ora in base alla geolocalizzazione e in questo modo è in grado di funzionare fino a 30 giorni con una singola carica senza bisogno di ricaricarlo giornalmente.

Il MyKronoz ZeTime Original Petit ha un design elegante e personalizzabile, con una cassa in acciaio inossidabile di 39 mm di diametro e un cinturino intercambiabile in silicone o pelle. L’orologio è resistente all’acqua fino a 5 ATM, il che permette di usarlo in piscina o sotto la doccia.

Dispone inoltre della funzione di rilevamento del movimento intelligente, quindi la CPU di ZeTime controlla le lancette meccaniche. Entrambe le lancette hanno il proprio motore, il che consente loro di muoversi separatamente per massimizzare la visibilità sullo schermo. Ricevendo una notifica, l’orologio rileva le informazioni mostrate sullo schermo e se necessario muove le lancette lateralmente, in modo che il testo possa essere visto chiaramente.

Il prezzo di questo orologio intelligente è molto competitivo, infatti può essere acquistato per 37,95 euro sul sito web di Decathlon. Si tratta di un’offerta molto interessante per gli amanti dello sport e della tecnologia, che potranno godere di un orologio intelligente con batteria infinita e un design elegante a un prezzo molto accessibile.