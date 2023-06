Decathlon mette le Adidas bianche tanto desiderate quest’estate a 20 euro.

Le scarpe da ginnastica bianche sono di moda, tanto che spesso sono un successo di vendita in qualsiasi marca, per cui tutte le marche puntano a includere diversi design di questo tipo nelle loro collezioni ogni stagione, poiché sanno che saranno un successo sicuro. Oggi ti mostriamo le Adidas bianche da Decathlon che trionfano nelle vendite e che tutti vogliono avere quest’estate, e inoltre ora le puoi avere con uno sconto super interessante che le fa letteralmente volare fuori dai negozi.

Adidas è uno dei marchi sportivi che vende di più in tutto il mondo, secondo solo a Nike in dati di vendita, entrambi leader di un mercato molto competitivo grazie a diverse decadi di successo con prodotti originali, innovativi e di alta qualità. Da Decathlon puoi trovare una grande varietà di scarpe da ginnastica, molte delle quali Adidas, sempre ai migliori prezzi e in design che sono un successo tra il pubblico.

Le Adidas bianche per bambini in offerta su Decathlon

Si tratta delle Adidas Roguera, un design specificamente progettato per i bambini, con caratteristiche necessarie affinché i piedi dei piccoli, ancora in sviluppo, possano essere sempre comodi e senza alcun problema che influisca sui loro piedi. Al momento hanno uno sconto dell’8% che fa scendere il prezzo finale a 22,99€, un affare che non puoi perdere poiché ti permetterà di fare molto uso di queste calzature.

Queste fantastiche Adidas bianche per bambini sono disponibili nelle taglie 20-25, progettate per far scoprire lo sport ai piccoli, comode, resistenti e durevoli, perfette per la “corsa” che subiranno accompagnando i più piccoli di casa nelle loro attività quotidiane. Sono molto facili da mettere e togliere, indispensabile quando sono per bambini o neonati che stanno ancora imparando a calzarsi e svestirsi.

Tra le caratteristiche più interessanti di queste calzature si possono evidenziare la linguetta in mesh forato sul collo del piede e i fori di aerazione sui lati per garantire la traspirabilità, chiusura con strisce autoadesive regolabili, suola in gomma antiscivolo che non lascia segni e un fantastico grip su praticamente tutti i tipi di superfici. Decathlon offre 3 anni di garanzia con l’acquisto di queste scarpe da ginnastica.

Se stai cercando delle scarpe comode per il tuo figlio ma anche moderne ed esteticamente attraenti, senza dubbio queste Adidas bianche per bambini sono un punto a favore che non puoi lasciarti sfuggire, soprattutto con uno sconto che le rende ancora più interessanti.