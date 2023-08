Decathlon mette in vendita una nuova bicicletta molto retrò e iper stilosa

Approfitta dei saldi attuali su Decathlon per acquistare questa bellissima bicicletta elettrica da città che ha stile da vendere!

Per girare in città evitando il traffico, opta per questa bicicletta Decathlon. Non lasciarti ingannare dal suo affascinante stile retrò, perché è all’ultima moda ed elettrica! Stopandgo ti dice tutto da A a Z.

Decathlon ha ancora ottime idee per il tuo estate

L’estate è ancora qui per il momento! Le temperature saranno ancora calde per un po’ prima che il termometro scenda davvero.

Motivo in più per passare da Decathlon e acquistare un ultimo pezzo di stagione, come questo costume da bagno colorato per fare il bagno con stile in spiaggia.

Presso il noto fornitore di attrezzature sportive, le tendenze vengono seguite alla lettera. Non si lascia sfuggire nemmeno una. Ed è proprio per questo che il marchio è uno dei preferiti dai fan della moda che amano seguire le tendenze.

Da quando è iniziata la bella stagione, il marchio di sport propone senza sosta le referenze imperdibili. Scarpe da ginnastica, vestiti, canottiere, tuniche… Le pezze che ci fanno girare la testa non mancano.

Non hai ancora finito di fare acquisti da Decathlon, che non dimentica nemmeno di pensare a coloro che praticano un’attività fisica. In questo campo non mancano le offerte. In questi giorni, ha persino deciso di lanciare in rapida successione diversi imperdibili per tutti i tuoi hobby.

Si parla ad esempio di questa offerta perfetta per iniziare con il paddle. È un’ottima offerta che si adatta perfettamente se ti trovi vicino ad un punto d’acqua come un lago o il mare ad agosto…

Anche se molti di noi hanno ancora la testa in vacanza, Decathlon sta già pensando al tuo rientro. E se per tornare al lavoro dopo le ferie, abbandonassi la tua auto per la bicicletta?

Una bicicletta hi-tech ideale per la città

Fatti conoscere questa bicicletta elettrica completamente attrezzata ti porterà comodamente e facilmente nei tuoi spostamenti urbani regolari.

Questo VAE (Bicicletta a Assistenza Elettrica) ti offrirà comfort grazie alla sua forcella sospesa. Un design che richiama la posizione tipica delle biciclette olandesi.

Facile da guidare, ha un motore mozzo ruota posteriore con una coppia di 35 Nm. Con esso, goditi un’autonomia di 40-70 km quando è completamente carico.

È abbastanza per andare al lavoro, o anche per andare a prendere i bambini a scuola! Da notare che questa bicicletta venduta da Decathlon è compatibile con un seggiolino per bambini sul portapacchi.

Sicuro, il suo frenaggio avviene tramite freno a disco per una maggiore efficienza in tutte le condizioni. Questo modello molto completo è anche dotato di illuminazione a LED integrata nel telaio anteriore e sul parafango posteriore.

È essenziale se devi percorrere strade di notte. Infine, il suo prezzo da Decathlon è anche una piacevole sorpresa. Infatti, attualmente sta beneficiando di uno sconto di €200!

Puoi infatti trovare questa bicicletta ELOPS che passa da €1,299 a €1,099. È il momento di lasciarsi tentare, no?