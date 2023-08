Decathlon mette in vendita le scarpe indispensabili per la spiaggia!

Desideri andare in acqua, ma evitare sassi o alghe? Decathlon ha le scarpe che ti salveranno!

L’estate, la spiaggia… e le alghe, o addirittura i sassi? Decathlon ha pensato a tutto per evitare sensazioni sgradevoli sopra e sotto i piedi. Infatti, il marchio ha lanciato una vasta gamma di scarpe da spiaggia. Stopandgo te le presenta!

Scarpe ideali per l’estate

Perché tutti conoscono la maschera da immersione del marchio. Lanciata con grande enfasi, ha permesso a chi non ama indossare maschera e boccaglio di fare un po’ di snorkeling. C’è persino una serie in edizione limitata quest’anno.

Un modo per evitare di avere la stessa maschera blu con boccaglio arancione di tutti i vicini. E se Decathlon ha pensato a tutto per divertirsi in spiaggia, i creatori hanno anche pensato a godersi l’acqua. Anche per chi non ama camminarci.

Si può pensare a coloro che non amano i sassi… ma che hanno deciso di andare in vacanza a Nizza. La sensazione delle pietre sotto i piedi può sembrare sgradevole. A meno che tu non abbia le scarpe che ti permettono di andare ovunque!

Da 9 a 40 euro, Decathlon offre scarpe per tutti coloro che vogliono tuffarsi. Coloro che amano passeggiare o semplicemente fare il bagno troveranno la loro felicità. Così come coloro che praticano sport avranno a disposizione paia più robusti.

Quindi metti via le tue cose nella tenda – ombrellone del marchio, e vai in acqua. Ma è meglio sapere prima che tipo di scarpe comprare. Perché ne esistono di diverse marche, per diverse utilità… e anche in diversi colori.

Decathlon: a tutto mare

Il marchio può così offrire una vera coppia di scarpe… per andare in acqua. Del marchio Jobe, permettono di immergersi nell’acqua con vero comfort. Questa coppia è più adatta per coloro che vogliono fare sport come il longe-côte.

Ma per coloro che vogliono semplicemente evitare alghe, pietre… e persino i pesci pietra che si possono trovare in Australia o in Sudafrica, ad esempio. Perché le scarpe Decathlon servono anche a evitare pericoli molto più grandi delle semplici alghe.

Infatti, il pesce pietra si nasconde nei coralli. E come suggerisce il nome, assomiglia a una pietra. Tranne che se ci cammini sopra, il pesce rilascia un terribile veleno. Meglio quindi investire in un paio di scarpe per il mare a seconda di dove si va.

Per proteggersi dai pesci pietra, le scarpe basiche per l’acqua lanciate da Decathlon costano appena 10 euro. Esiste anche una versione a 13 euro, disponibile in diversi colori… e progettata anche per coloro che vogliono praticare l’aquagym.

Infine, il marchio propone anche alcune paia del marchio Speedo. Per dare la scelta a coloro che vogliono camminare in mare. Per gli altri, c’è anche la possibilità di camminare sull’acqua. Perché i creatori hanno ampliato ancora una volta la gamma di paddle!