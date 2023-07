Decathlon mette in vendita la sua nuova MTB elettrica ed è splendida!

Decathlon lancia una nuovissima mountain bike elettrica. Ed è semplicemente fantastica. Inoltre, è molto performante.

Decathlon è il negozio perfetto se hai bisogno di attrezzatura sportiva. Il marchio mette in vendita una nuovissima mountain bike elettrica ad un prezzo ragionevole. E il modello è davvero bello. Ne parliamo di più in questo articolo.

Decathlon mette in vendita una nuova mountain bike

Da Decathlon puoi trovare tutti gli accessori sportivi esistenti. E questo riguarda tutti gli sport. Per l’estate, molti si lanceranno nel surf, paddle o altre attività acquatiche. Puoi trovare tutto nel negozio di sport.

Anche una maschera e un boccaglio all’ultimo momento prima di andare in spiaggia. Ma ci sono anche oggetti più impressionanti. E di qualità. Negli ultimi anni, il marchio ha sviluppato il reparto biciclette. Per offrire più modelli.

Ma anche biciclette elettriche. Ne vediamo diverse sugli scaffali a vari budget a seconda delle tue possibilità. Ma la bicicletta elettrica sta spopolando. Soprattutto nelle grandi città dove diventa più complicato circolare. Ma Decathlon ha la soluzione.

Non dimenticare che acquistando questo tipo di modello, puoi ottenere sovvenzioni dallo Stato, ma anche dalla Regione o dalla città in base al luogo in cui vivi. Lo stesso vale per le auto elettriche.

In ogni caso, questa nuova mountain bike in vendita è magnifica. Una struttura gialla/arancione, ma soprattutto una potenza molto buona per chi è interessato. Sarebbe addirittura la bicicletta elettrica più performante a meno di 2000 euro. Un bel successo!

Una mountain bike estremamente performante

Su questo modello proposto da Decathlon, la batteria è da 500 Wh e è integrata nel tubo diagonale. Può essere rimossa per ricaricare la tua bicicletta in modo molto semplice. Le ruote sono da 29 pollici e i freni sono a disco idraulici a doppio pistoncino.

Ovviamente, la produzione è francese. Questa bicicletta è più performante di quella che puoi trovare da Lidl, ad esempio. Inoltre, si precisa che questa volta si tratta di una mountain bike. Puoi quindi usarla in città ma anche per fare escursioni.

Lo scopo di una mountain bike è essere adatta a tutti i terreni. Ma non è la prima volta che Decathlon lancia un modello di bicicletta molto performante. Infatti, l’azienda ha lanciato una bicicletta elettrica per lunghe distanze a un prezzo molto ragionevole.

Infatti, il prezzo esatto è di 1999 euro. Appena sotto i 2000. Inoltre, questo modello è molto elegante. Il colore mango è un vero vantaggio. Cambia dai colori piuttosto opachi che si possono vedere altrove. C’è un po’ di originalità.

Allora, se il tuo budget è di 2000 euro, questo modello sarà perfetto per te. Dopo, ti rimarrà solo da percorrere le strade più tortuose per renderlo redditizio. Ma questo sarà a tua discrezione in base all’utilizzo che ne vuoi fare.

In ogni caso, non esitare a passare dal reparto biciclette di Decathlon per vedere quale modello ti si adatta meglio. Sta a te decidere!